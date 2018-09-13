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Баскетбол. Мужская сборная Беларуси готовится к старту пре-квалификации ЧЕ

13 сентября 2018 06:59
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Новости Беларуси. Национальная сборная Беларуси по баскетболу проведет первый матч в рамках второго раунда пре-квалификации к чемпионату Европы 2021 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На паркет арены Falcon Club выйдет сборная Дании.

Баскетбол. Мужская сборная Беларуси готовится к старту пре-квалификации ЧЕ-1

Скандинавы прибыли в Минск и уже опробовали площадку. До этого одну из последних тренировок провели парни Александра Крутикова. Настрой у команды хороший.

Баскетбол. Мужская сборная Беларуси готовится к старту пре-квалификации ЧЕ-4

Александр Кудрявцев, капитан мужской Национальной сборной Беларуси по баскетболу:
Настрой боевой, хотим выиграть, потому что в отборочном цикле у нас было всего одна победа с сильными соперниками. Хотим уверенно победить, команда нам по силам. Так что будем стараться не только выиграть, но также показать баскетбол хорошего качества.

Баскетбол. Мужская сборная Беларуси готовится к старту пре-квалификации ЧЕ-7

Александр Крутиков рассчитывает на лучших белорусских игроков, но без изменений не обошлось. За белорусов не выступит первый номер команды – разыгрывающий Девон Саддлер, а вот Андрей Рогозенко дебютирует в сборной.

Баскетбол. Мужская сборная Беларуси готовится к старту пре-квалификации ЧЕ-10

Александр Крутиков, главный тренер мужской Национальной сборной Беларуси по баскетболу:
Мы играли четыре игры: одну выиграли, три проиграли с хорошими соперниками. Делали варианты такие, что играли только наши ребята, которые играют в сборной, играли ребята, которые и в «Цмоках» подключаются. Так что все прошло нормально. Мы проверили себя: знаем, где наши слабые и сильные стороны.

Баскетбол. Мужская сборная Беларуси готовится к старту пре-квалификации ЧЕ-13


Виталий Лютыч, игрок мужской Национальной сборной Беларуси по баскетболу:
От матча к матчу добавляли. Я надеюсь, что химия у нас сложилась хорошая, и эти матчи помогли нам словить свой ритм, найти свою игру как в защите, так и в нападении.

# Баскетбол # Александр Кудрявцев # Виталий Лютыч # Александр Крутиков # Фотофакт

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