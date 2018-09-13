Баскетбол. Мужская сборная Беларуси готовится к старту пре-квалификации ЧЕ

Новости Беларуси. Национальная сборная Беларуси по баскетболу проведет первый матч в рамках второго раунда пре-квалификации к чемпионату Европы 2021 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На паркет арены Falcon Club выйдет сборная Дании.

Скандинавы прибыли в Минск и уже опробовали площадку. До этого одну из последних тренировок провели парни Александра Крутикова. Настрой у команды хороший.

Александр Кудрявцев, капитан мужской Национальной сборной Беларуси по баскетболу:

Настрой боевой, хотим выиграть, потому что в отборочном цикле у нас было всего одна победа с сильными соперниками. Хотим уверенно победить, команда нам по силам. Так что будем стараться не только выиграть, но также показать баскетбол хорошего качества.

Александр Крутиков рассчитывает на лучших белорусских игроков, но без изменений не обошлось. За белорусов не выступит первый номер команды – разыгрывающий Девон Саддлер, а вот Андрей Рогозенко дебютирует в сборной.

Александр Крутиков, главный тренер мужской Национальной сборной Беларуси по баскетболу:

Мы играли четыре игры: одну выиграли, три проиграли с хорошими соперниками. Делали варианты такие, что играли только наши ребята, которые играют в сборной, играли ребята, которые и в «Цмоках» подключаются. Так что все прошло нормально. Мы проверили себя: знаем, где наши слабые и сильные стороны.