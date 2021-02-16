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Арина Соболенко и Элис Мертенс вышли в полуфинал парного разряда Australian Open

16 февраля 2021 13:15
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Арина Соболенко и Элис Мертенс легко вышли в 1/2 финала парного разряда на Australian Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 1/4 белоруска и бельгийка уверенно обыграли японский дуэт Эна Сибахара / Суко Аояма. Поединок продолжался даже менее часа. Итоговый счет – 6:2, 6:0.  

Соболенко и Мертенс превзошли оппоненток по всем статьям. Они сделали два эйса и выиграли пять из пяти брейк-пойнтов. В полуфинале вторые сеяные сразятся с четвертым тандемом турнира – американкой Мелихар и спортсменкой из Нидерландов Схюрс.  

# Теннис # Арина Соболенко # Элис Мертенс # Деми Схюрс # Фотофакт

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