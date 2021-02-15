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Турнир по биатлону в Паклюке. Кто из белорусок выступит в индивидуальной гонке

15 февраля 2021 20:52
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Новости Беларуси. Обнародован список участников женского масс-старта на чемпионате мира по биатлону – турнир проходит в словенской Поклюке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир по биатлону в Паклюке. Кто из белорусок выступит в индивидуальной гонке -1

Розыгрыш наград планетарного форума возобновится 16 февраля. В расписании – женская индивидуальная гонка на 15 километров, начало в 14:05 по белорусскому времени.

Турнир по биатлону в Паклюке. Кто из белорусок выступит в индивидуальной гонке -4

Первой из наших на дистанцию отправится Анна Сола. У нее 4-й номер на бипе. Также в лидирующую группу заявлена Динара Алимбекова. Она стартует 14-й. Елена Кручинкина будет в середине протокола – 41-й. А Ирина Кручинкина покинет стартовый городок 85-й.

# Биатлон # Анна Сола # Динара Алимбекова-Смольская # Ирина Кручинкина-Шаклеина # Елена Кручинкина # Фотофакт

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