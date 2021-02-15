«Сделали большой шаг вперёд». Глава национальной сборной о выступлении белорусских конькобежцев на ЧМ

Новости Беларуси. Белорусская делегация вернулась в Минск из Нидерландов, где проходил чемпионат мира по конькобежному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На мировом первенстве в Амстердаме наши спортсмены показали действительно достойные результаты, хоть и не поднимались на пьедестал. Например, Игнат Головатюк занял восьмое место на дистанции 500 и 1 000 метров. При этом разница результатов между спортсменами была минимальна.

Приятно порадовали и девушки. В командной гонке Евгения Воробьева, Екатерина Слоева и Марина Зуева показали шестой результат и установили новый национальный рекорд. К слову, Марина показала восьмое время на дистанции 5 000 метров, а также седьмое в масс-старте.

Игнат Головатюк, конькобежец национальной сборной:

Лучший результат в карьере, в принципе, местами доволен. Но на чемпионате мира свои лучшие секунды, которые я показал на том же катке, мне чуть-чуть не хватило. Я не ожидал, что приближусь к своим секундам высокогорным, которые устанавливал на высокогорных катках. Пару раз чуть не побил свой же рекорд страны, так что вполне доволен.

Сергей Минин, главный тренер национальной сборной Беларуси по конькобежному спорту:

Я считаю, что ребята сделали большой шаг вперед. При том, что сезон получился непростым. Отсутствие всех стандартных, наработанных уже моделей подготовки к основным международным стартам – они у нас отсутствовали, была сорвана подготовка. В первую очередь декабрь тяжелым для нас оказался.