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«Сделали большой шаг вперёд». Глава национальной сборной о выступлении белорусских конькобежцев на ЧМ

15 февраля 2021 19:33
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Новости Беларуси. Белорусская делегация вернулась в Минск из Нидерландов, где проходил чемпионат мира по конькобежному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Сделали большой шаг вперёд». Глава национальной сборной о выступлении белорусских конькобежцев на ЧМ-1

На мировом первенстве в Амстердаме наши спортсмены показали действительно достойные результаты, хоть и не поднимались на пьедестал. Например, Игнат Головатюк занял восьмое место на дистанции 500 и 1 000 метров. При этом разница результатов между спортсменами была минимальна.

«Сделали большой шаг вперёд». Глава национальной сборной о выступлении белорусских конькобежцев на ЧМ-4

Приятно порадовали и девушки. В командной гонке Евгения Воробьева, Екатерина Слоева и Марина Зуева показали шестой результат и установили новый национальный рекорд. К слову, Марина показала восьмое время на дистанции 5 000 метров, а также седьмое в масс-старте.

«Сделали большой шаг вперёд». Глава национальной сборной о выступлении белорусских конькобежцев на ЧМ-7

Игнат Головатюк, конькобежец национальной сборной:
Лучший результат в карьере, в принципе, местами доволен. Но на чемпионате мира свои лучшие секунды, которые я показал на том же катке, мне чуть-чуть не хватило. Я не ожидал, что приближусь к своим секундам высокогорным, которые устанавливал на высокогорных катках. Пару раз чуть не побил свой же рекорд страны, так что вполне доволен.

«Сделали большой шаг вперёд». Глава национальной сборной о выступлении белорусских конькобежцев на ЧМ-10

Сергей Минин, главный тренер национальной сборной Беларуси по конькобежному спорту:
Я считаю, что ребята сделали большой шаг вперед. При том, что сезон получился непростым. Отсутствие всех стандартных, наработанных уже моделей подготовки к основным международным стартам – они у нас отсутствовали, была сорвана подготовка. В первую очередь декабрь тяжелым для нас оказался.

«Сделали большой шаг вперёд». Глава национальной сборной о выступлении белорусских конькобежцев на ЧМ-13

Таким образом, несмотря на достаточное количество трудностей, сезон для наших конькобежцев завершился на вполне мажорной ноте. Будем надеяться, что следующий соревновательный год станет для них куда менее стрессовым и более успешным.

# Белорусские спортсмены # Игнат Головатюк # Евгения Воробьева # Екатерина Слоева # Марина Зуева # Сергей Минин # Фотофакт

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