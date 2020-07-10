Анжелика Урман: «Спортивных журналистов за 20 лет стало больше в десятки раз. Когда я начинала работать, нас можно было пересчитать по пальцам»

Анжелика Урман, спортивный журналист:

Образовывался канал, набирали молодую, амбициозную, дерзкую, ничего не боящуюся команду. Все были такими, были ровесниками с горящим взглядом, полные идей, абсолютно не смотрящие на часы в плане: сколько времени, не пора ли домой? Нас это, вообще, не волновало, мы были увлечены общей идеей сделать телевидение, которое составит достойную конкуренцию на тот момент единственному каналу в нашей стране.