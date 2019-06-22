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Белорусские акробаты выиграли ещё одну медаль на II Европейских играх

22 июня 2019 14:14
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Новости Беларуси. Ещё одну медаль завоевали белорусские акробаты на II Европейских играх. Артур Беляков и Ольга Мельник заняли третье место в динамических упражнениях в миксте.  

Татьяна Шаракова принесла третью медаль в копилку сборной Беларуси на II Европейских играх: рассказываем о призёрах  

Белорусские спортсмены набрали 28,810 балла, уступив первое место россиянам Виктории Аксеновой и Кириллу Старцеву (29,060 балла). Серебряную медаль взяли азербайджанцы Абдулла Аль-Машайхи и Гурбанли Рухидил (28,830 балла).  

Несколько часов назад белорусские акробатки принесли стране первое золото.  

Набокина, Ивончик и Сандович стали лучшими в балансовых упражнениях – подробнее здесь.  

# Европейские игры # Артур Беляков

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