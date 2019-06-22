Белорусские акробаты выиграли ещё одну медаль на II Европейских играх

Новости Беларуси. Ещё одну медаль завоевали белорусские акробаты на II Европейских играх. Артур Беляков и Ольга Мельник заняли третье место в динамических упражнениях в миксте.

Татьяна Шаракова принесла третью медаль в копилку сборной Беларуси на II Европейских играх: рассказываем о призёрах

Белорусские спортсмены набрали 28,810 балла, уступив первое место россиянам Виктории Аксеновой и Кириллу Старцеву (29,060 балла). Серебряную медаль взяли азербайджанцы Абдулла Аль-Машайхи и Гурбанли Рухидил (28,830 балла).

Несколько часов назад белорусские акробатки принесли стране первое золото.