Прямой эфир

Татьяна Шаракова принесла третью медаль в копилку сборной Беларуси на II Европейских играх: рассказываем о призёрах

22 июня 2019 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Целую россыпь наград подарил этот день белорусам на II Европейских играх. На высшую ступень пьедестала в балансовых упражнениях поднялись наши акробатки.   

Татьяна Шаракова принесла третью медаль в копилку сборной Беларуси на II Европейских играх: рассказываем о призёрах-1

Девушки феноменально исполнили свою композицию, не оставив никаких шансов оппоненткам. Позади остались авторитетные соперницы из Бельгии и Украины. Вот имена наших героинь: Карина Сандович, Юлия Ивончик и Вероника Набокина.   

Татьяна Шаракова принесла третью медаль в копилку сборной Беларуси на II Европейских играх: рассказываем о призёрах-4

Силу и меткость продемонстрировали сегодня и белорусские лучницы. В стрельбе из классического лука они завоевали серебро. Девушки блестяще прошли турнирный путь и оступились лишь в финале. Причем проиграли мы в равной борьбе лишь Британии. На предыдущих стадиях представительницы Соединённого Королевства не отдали оппоненткам ни одного очка. Мы же взяли 2.

Татьяна Шаракова принесла третью медаль в копилку сборной Беларуси на II Европейских играх: рассказываем о призёрах-7

И бронзовые секунды в женской групповой велосипедной гонке показала Татьяна Шаракова. Белоруска всю дистанцию держалась в лидирующей группе и на финише исполнила свой фирменный спурт. И пусть всех объехать не получилось – бронзовая награда II Европейских игр – более чем хороший результат.

В центре Минска – шоссейные гонки: как проходит состязание

# Европейские игры # Татьяна Шаракова # Вероника Набокина # Юлия Ивончик # Карина Сандович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Команда лучниц принесла Беларуси вторую медаль II Европейских игр
22 июня 2019 13:15

Команда лучниц принесла Беларуси вторую медаль II Европейских игр

В центре Минска – шоссейные гонки: как проходит состязание
22 июня 2019 13:06

В центре Минска – шоссейные гонки: как проходит состязание

Есть медаль: белорусские лучницы вышли в финал турнира на II Европейских играх
22 июня 2019 11:42

Есть медаль: белорусские лучницы вышли в финал турнира на II Европейских играх