Татьяна Шаракова принесла третью медаль в копилку сборной Беларуси на II Европейских играх: рассказываем о призёрах

Новости Беларуси. Целую россыпь наград подарил этот день белорусам на II Европейских играх. На высшую ступень пьедестала в балансовых упражнениях поднялись наши акробатки.
Новости Беларуси. Целую россыпь наград подарил этот день белорусам на II Европейских играх. На высшую ступень пьедестала в балансовых упражнениях поднялись наши акробатки.
Девушки феноменально исполнили свою композицию, не оставив никаких шансов оппоненткам. Позади остались авторитетные соперницы из Бельгии и Украины. Вот имена наших героинь: Карина Сандович, Юлия Ивончик и Вероника Набокина.
Силу и меткость продемонстрировали сегодня и белорусские лучницы. В стрельбе из классического лука они завоевали серебро. Девушки блестяще прошли турнирный путь и оступились лишь в финале. Причем проиграли мы в равной борьбе лишь Британии. На предыдущих стадиях представительницы Соединённого Королевства не отдали оппоненткам ни одного очка. Мы же взяли 2.
И бронзовые секунды в женской групповой велосипедной гонке показала Татьяна Шаракова. Белоруска всю дистанцию держалась в лидирующей группе и на финише исполнила свой фирменный спурт. И пусть всех объехать не получилось – бронзовая награда II Европейских игр – более чем хороший результат.