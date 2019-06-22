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Польша примет III Европейские игры

22 июня 2019 16:01
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Новости Беларуси. Польша будет принимать III Европейские игры. Такое решение озвучено 22 июня в Минске на Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Польша примет III Европейские игры-1

Чиновники от спорта высоко оценили уровень организации нынешних соревнований. Только положительные эмоции и у многочисленных болельщиков. В Минске они концентрируются сразу в трёх фан-зонах. Как работает площадка у «Минск-Арены» в нашем эфире узнаем от корреспондента СТВ. На связь со студией выходит Вероника Гришкова.

Польша примет III Европейские игры-4

Вероника Гришкова, СТВ:
Физкульт-привет из «Минск-Арены», она немного отличается от двух других столичных. Безусловно, тут есть фуд-корты, спортивные активности для фанатов, палатки с сувенирами и фотозоны. Но главная особенность – площадка носит танцевальный формат. Между спортивными трансляциями здесь проходят мастер-классы по танцевальным направлениям.

Подробнее – в видеоматериале

# Европейские игры # Вероника Гришкова # Фотофакт

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