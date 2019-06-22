Польша примет III Европейские игры

Новости Беларуси. Польша будет принимать III Европейские игры. Такое решение озвучено 22 июня в Минске на Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чиновники от спорта высоко оценили уровень организации нынешних соревнований. Только положительные эмоции и у многочисленных болельщиков. В Минске они концентрируются сразу в трёх фан-зонах. Как работает площадка у «Минск-Арены» в нашем эфире узнаем от корреспондента СТВ. На связь со студией выходит Вероника Гришкова.