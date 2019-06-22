Польша примет III Европейские игры

Новости Беларуси. Польша будет принимать III Европейские игры. Такое решение озвучено 22 июня в Минске на Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Польша будет принимать III Европейские игры. Такое решение озвучено 22 июня в Минске на Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чиновники от спорта высоко оценили уровень организации нынешних соревнований. Только положительные эмоции и у многочисленных болельщиков. В Минске они концентрируются сразу в трёх фан-зонах. Как работает площадка у «Минск-Арены» в нашем эфире узнаем от корреспондента СТВ. На связь со студией выходит Вероника Гришкова.
Вероника Гришкова, СТВ:
Физкульт-привет из «Минск-Арены», она немного отличается от двух других столичных. Безусловно, тут есть фуд-корты, спортивные активности для фанатов, палатки с сувенирами и фотозоны. Но главная особенность – площадка носит танцевальный формат. Между спортивными трансляциями здесь проходят мастер-классы по танцевальным направлениям.
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