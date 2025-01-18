Хоккеисты «Динамо-Шинника» обыграли «Атлант» в матче МХЛ

Хоккеисты «Динамо-Шинника» на мажорной ноте завершили очередную выездную серию в регулярном чемпионате МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Андрея Михалева встречались с «Атлантом». В стартовом отрезке команды по разу поразили ворота друг друга. Во втором периоде на четыре шайбы в исполнении наших парней соперники ответили дважды. В заключительной трети белорусы довели разрыв в счете до крупного. Итог противостояния – 7:4 в пользу «Динамо-Шинника».

Таким образом, из шести выездных матчей января наши хоккеисты выиграли пять. Динамовцы продолжают возглавлять таблицу Серебряного дивизиона Западной конференции. Далее нашу команду ожидает трехматчевая домашняя серия.