Прямой эфир

Хоккеисты «Динамо-Шинника» обыграли «Атлант» в матче МХЛ

18 января 2025 10:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Хоккеисты «Динамо-Шинника» на мажорной ноте завершили очередную выездную серию в регулярном чемпионате МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Андрея Михалева встречались с «Атлантом». В стартовом отрезке команды по разу поразили ворота друг друга. Во втором периоде на четыре шайбы в исполнении наших парней соперники ответили дважды. В заключительной трети белорусы довели разрыв в счете до крупного. Итог противостояния – 7:4 в пользу «Динамо-Шинника». 

Таким образом, из шести выездных матчей января наши хоккеисты выиграли пять. Динамовцы продолжают возглавлять таблицу Серебряного дивизиона Западной конференции. Далее нашу команду ожидает трехматчевая домашняя серия.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Анна Сола выиграла вторую медаль на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону
18 января 2025 10:45

Анна Сола выиграла вторую медаль на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону

На «Чижовка-Арене» стартовал открытый чемпионат Беларуси по фигурному катанию
17 января 2025 20:11

На «Чижовка-Арене» стартовал открытый чемпионат Беларуси по фигурному катанию

На Открытом Кубке Беларуси по пулевой стрельбе в Минске разыграли 4 комплекта наград
17 января 2025 20:09

На Открытом Кубке Беларуси по пулевой стрельбе в Минске разыграли 4 комплекта наград