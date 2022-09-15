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Антон Смольский: «Хоть и домашнее стрельбище, но очень сложное и коварное. Это одна из моих личных побед»

15 сентября 2022 19:53
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Второй этап Кубка Содружества по биатлону стартовал и сходу принес нам золото. В спринте вне конкуренции оказался Антон Смольский, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«У нас одна медаль, зато какая!» Подводим итоги первого дня на Кубке Содружества в «Раубичах».

Антон Смольский: «Хоть и домашнее стрельбище, но очень сложное и коварное. Это одна из моих личных побед»-1

Завершали программу первого соревновательного дня парни. И тут уже болельщики смогли по полной насладиться красивым и зрелищным биатлоном. В первой пятерке стартовали сразу трое белорусов: Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский и Антон Смольский. И земляки показали безукоризненную стрельбу. После огневых рубежей у всех троих горели нули в графе промахи.

Антон Смольский: «Хоть и домашнее стрельбище, но очень сложное и коварное. Это одна из моих личных побед»-4

В один момент были все шансы на сугубо белорусский пьедестал. Но не хватило скорости ходом. В итоге россияне обошли земляков. Однако Антон Смольский оказался им не по зубам. И в его активе теперь не только серебро, завоеванное в Сочи, но и золото, добытое дома.

Антон Смольский: «Хоть и домашнее стрельбище, но очень сложное и коварное. Это одна из моих личных побед»-7

Антон Смольский, чемпион спринта второго этапа Кубка Содружества:
Закрыл все мишени. Для меня это впервые в «Раубичах». Потому что хоть и домашнее стрельбище, но очень сложное и коварное. Это одна из моих личных побед. Я очень доволен гонкой. Самочувствие хорошее, атмосфера приятная, болельщиков много.

# Биатлон # Антон Смольский # Артем Шукалович # Иван Тулатин # Дмитрий Лазовский # Фотофакт

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