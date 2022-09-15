Антон Смольский: «Хоть и домашнее стрельбище, но очень сложное и коварное. Это одна из моих личных побед»

Второй этап Кубка Содружества по биатлону стартовал и сходу принес нам золото. В спринте вне конкуренции оказался Антон Смольский, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «У нас одна медаль, зато какая!» Подводим итоги первого дня на Кубке Содружества в «Раубичах».

Завершали программу первого соревновательного дня парни. И тут уже болельщики смогли по полной насладиться красивым и зрелищным биатлоном. В первой пятерке стартовали сразу трое белорусов: Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский и Антон Смольский. И земляки показали безукоризненную стрельбу. После огневых рубежей у всех троих горели нули в графе промахи.

В один момент были все шансы на сугубо белорусский пьедестал. Но не хватило скорости ходом. В итоге россияне обошли земляков. Однако Антон Смольский оказался им не по зубам. И в его активе теперь не только серебро, завоеванное в Сочи, но и золото, добытое дома.