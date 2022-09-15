Белорусские гребцы вновь на пьедестале на Кубке губернатора Приморского края в России

С завидным и приятным постоянством выступают белорусские представители гребли на байдарках и каноэ на соревнованиях в России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сейчас они спорят за награды Кубка губернатора Приморского края и, что называется, показывают класс.

Дважды чемпионками стали Ольга Худенко и Марина Литвинчук. Вначале девушки обошли всех на полукилометре, а затем победили и на 1 000 метров. Примечательно, что на первой дистанции белоруски привезли остальным больше корпуса лодки. Соответственно, финишировали наши в гордом одиночестве. Каноистка Ольга Климова взяла серебро. А не знала равных здесь хозяйка старта. Впрочем, мы знаем, что Климова специализируется на другой дистанции. И шанс взойти на высшую ступень пьедестала еще будет. Также вторыми стали Дмитрий Натынчик и Никита Бориков. А еще в двух классах судов наши спортсмены сумели разжиться бронзовыми медалями.