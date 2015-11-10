Обзор спортивных событий Беларуси за прошедшие семь дней в программе «Неделя спорта»

Оба наших полпреда в футбольных еврокубках провели очередные матчи. Разные команды, разные поля, но результат один. И БАТЭ, и «Динамо» своим оппонентам проиграли.

Действующий чемпион в четвертом туре Лиги чемпионов на выезде ожидаемо уступил «Барселоне». Впрочем, недостойным поражение язык не поворачивается назвать. Наши футболисты сопротивлялись отчаянно и в меру своих сил. Но когда тебе противостоит сильнейшая дружина на планете, спасти может только чудо. Его не произошло – 0:3. И, тем не менее, БАТЭ продолжает сохранять шансы на плей-офф. Но уже Лиги Европы.

В этом турнире Беларусь представляет «Динамо». Столичная дружина в четвертом туре принимала испанский «Вильярреал».

Основные события развернулись во втором тайме. Вначале «Борисов-Арену» привел в экстаз Витус, открывший счет. Но радость номинальных хозяев продолжалась недолго. Спустя всего три минуты Сольдадо восстановил равновесие, а под занавес встречи Политевич срикошетил мяч в собственные ворота. Гости сильнее – 2:1, а «Динамо», несмотря на оставшиеся матчи, лишилось даже теоретических шансов на продолжение борьбы.

И все-таки «горняки». Солигорский «Шахтер» завоевал бронзовые медали «Беларусбанк – чемпионата Беларуси по футболу». В матче последнего тура футболистам из города соли достаточно было не проиграть. Но задачу они перевыполнили, на выезде нанеся поражение брестскому «Динамо», – 2:1. Творцами победы стали Старгородский и Януш. Последний, к слову, стал лучшим бомбардиром турнира. А посочувствовать хочется «Гомелю». Он распрощался с элитой отечественного футбола.

На прощанье хлопнули дверью гандболисты национальной сборной. После двух поражений на товарищеском турнире в Венгрии подопечные Юрия Шевцова все же испытали вкус победы. Поверженной оказалась вторая дружина хозяев. А вот первой, как, впрочем, и аргентинцам, белорусы проиграли, и проиграли по делу. Латиноамериканцы первенствовали со счетом 30:23, а венгры – еще более убедительно – 32:20.

Для нас матчи были одним из этапов подготовки к финальному турниру чемпионата Европы, который пройдет с 15 по 31 января 2016 года в Польше, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.