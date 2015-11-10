Международный женский теннисный турнир «Кубок Павлова» проходит в Минске

Новости Беларуси. В Минске уже в 19-й раз проходит международный теннисный турнир «Кубок Павлова», за награды которого борются 32 девушки.

Половина участниц – представительницы нашей страны, однако немало и гостей: из Турции, России, Украины, Сербии и других государств. Призовой фонд соревнований составляет 25 тысяч долларов.

На протяжении многих лет турнир является одним из крупнейших спортивных событий столицы и за время своего существования раскрыл немало теннисных звезд. «Кубок Павлова» и на этот раз собрал лучших юных теннисисток своих стран. Средний возраст девушек – 19-20 лет, однако есть и более молодые участницы. Белоруски на их фоне выступают достаточно неплохо.

9 ноября прошли матчи квалификации и часть поединков основной сетки. Соотечественниц из «квалифая» вышло немало: это Арина Соболенко, Анна Сокол, Анна Кубарева и многие другие. Финал парного разряда состоится 13 ноября, а победитель одиночки определится на следующий день. Кто бы ни стал триумфатором, каждая теннисистка как минимум приобретет на минских кортах бесценный опыт, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Екатерина Павленко, участница соревнований (Беларусь):

На самом деле к нам приехало очень много хороших девочек, состав неплохой. Интересно участвовать, играть со старшими. Неплохо играю, дали попробовать, поучаствовать.

Мелисса Сезарь, участница соревнований (Турция):

Я стартую с основной сетки, минуя квалификацию, но по уровню и рейтингу я ниже своих соперниц. В парном разряде мы сеянные, и здесь намного легче выступать.