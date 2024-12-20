Анна Доморацкая – победительница чемпионата России по конькобежному спорту

Белорусская конькобежка Анна Доморацкая одержала победу на чемпионате России в Коломне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На дистанции 100 метров лидер нашей женской команды продемонстрировала лучший результат среди 24 спортсменок. Преодолев путь за одну 1 минуту 15,35 секунды, при этом опередив на 0,2 секунды серебряную медалистку Дарью Качанову из Нижегородской области. Замкнула тройку сильнейших еще одна наша спортсменка Екатерина Гагиева. Ранее девушки стали призерами чемпионата России на 500-метровке, заняв второе и третье места соответственно.