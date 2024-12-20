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Сильнейшие белорусские спортсмены принимают участие в Кубке Содружества по биатлону

20 декабря 2024 12:13
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В Чайковском стартовал третий этап Кубка Содружества по биатлону, участие в котором принимают сильнейшие спортсмены из России и Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В утренней программе значились спринтовские гонки на дистанции 10 километров среди мужчин. На старт вышли восемь наших спортсменов. По итогам состязания войти в десятку лучших им не удалось. Лидер общего зачета турнира Антон Смольский допустил два промаха на стрельбе из положения лежа и показал 12-е время на финише. Лучшим из наших соотечественников стал Дмитрий Лазовский, который с одним штрафным кругом расположился на 11-м месте.

На дистанции 7,5 километра наши девушки продемонстрировали неплохие результаты. Анна Сола стала четвертой, несмотря на три промаха на двух огневых рубежах. В топ-10 вошла и Динара Смольская, белоруска заняла седьмое место. 

# Биатлон

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