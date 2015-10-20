Анна Бонд пообещала публично раздеться, если БАТЭ обыграет «Барселону»

Новости Беларуси. Известная белорусская телеведущая Анна Бонд пообещала публично раздеться, если футболисты БАТЭ обыграют испанскую «Барселону» в матче Лиги чемпионов.
На своей странице в Facebook девушка оставила следующее сообщение:
Новости Беларуси. Известная белорусская телеведущая Анна Бонд пообещала публично раздеться, если футболисты БАТЭ обыграют испанскую «Барселону» в матче Лиги чемпионов.
На своей странице в Facebook девушка оставила следующее сообщение:
Запись в facebook.com/anna.bondarchuk.9
Напомним, 20 октября на «Борисов-Арену» приземлится космическая «Барселона». Подробности в программе «СТВ-Спорт» (видео здесь).