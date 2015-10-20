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Анна Бонд пообещала публично раздеться, если БАТЭ обыграет «Барселону»

20 октября 2015 16:43
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Новости Беларуси. Известная белорусская телеведущая Анна Бонд пообещала публично раздеться, если футболисты БАТЭ обыграют испанскую «Барселону» в матче Лиги чемпионов.

На своей странице в Facebook девушка оставила следующее сообщение:

Анна Бонд пообещала публично раздеться, если БАТЭ обыграет «Барселону»-1


Запись в facebook.com/anna.bondarchuk.9 

Напомним, 20 октября на «Борисов-Арену» приземлится космическая «Барселона». Подробности в программе «СТВ-Спорт» (видео здесь).

# Футбол Беларуси # Фотофакт # Анна Бонд

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