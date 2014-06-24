Англия сыграла с Коста-Рикой вничью (0:0) и «пролетела» мимо плей-офф впервые за 56 лет

ЧМ-2014 по футболу. Последний матч группового этапа чемпионата мира в группе «D» сыграли 24 июня сборные Англии и Коста-Рики.

0:0 – Англия покидает мундиаль с 1 очком на последнем месте в группе.

К слову, сборная Англии не вышла из квартета на чемпионате мира впервые с 1958 года, показав при этом свой худший результат. На ЧМ-1950 и ЧМ-1958 Англия с тремя очками (три ничьих) занимала третьи места.

Напомним, на этом первестве в квартете «D» Англия уступила Италии (1:2), Уругваю (1:2) и сыграла вничью с Коста-Рикой (0:0).

В плей-офф вышли Коста-Рика и Уругвай.

Чемпионат мира по футболу проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля. Следите за новостями вместе с ctv.by!