1:0. Уругвай отобрал у Италии место в плей-офф. Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Уругвай-Италия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на стадионах Бразилии! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Время судьбоносных матчей наступает в группе «D»! Самая острая борьба развернётся между Италией и Уругваем!

Именно очный поединок этих двух сборных решит, кто из них составит компанию Коста-Рике в плей-офф.

Состав сборной Италии: Буффон-Барцальи-Бонуччи-Кьеллини-Дармиан-Де Шильо-Пирло-Маркизио-Верратти-Балотелли-Иммобиле.

Состав сборной Уругвая: Муслера-Касерес-Годин-А.Перейра, Хименес-Родригес-Аревало Риос-Лодейро-Суарес-Кавани.

Поехали!

Уругвайцы завалили главную звезду итальянцев Марио Балотелли на газон, тот негодует и возмущается.

Если бы был такой прибор – «фолометр» - измеряющий количество фолов, то на первых минутах матча он бы зашкаливал.

Буффон впервые вступил в игру, успешно действуя на выходе после уругвайского «стандарта», а вскоре забрав мяч в руки.

10 минут сыграно, очень много борьбы и очень мало моментов на поле стадиона в Натале.

Пирло залепил под перекладину со штрафного! Муслера надёжен!

Удар наносился с приличного расстояния - порядка 30-ти метров. Но для Пирло это не помеха - он известный мастер штрафных.

И снова игра скатилась к фолам и боданию в центре поля. Не самое яркое зрелище пока что представляет собой матч.

В Белу-Оризонти тоже горят нули на табло. Англичане с коста-риканцами счёт пока не размочили.

Марио Балотелли получает жёлтую карточку за использование ноги не по назначению.

А именно: за то, что в верховой борьбе огрел уругвайца этой самой ногой по затылку.

В случае выхода итальянцев в следующую стадию турнира Марио пропустит матч 1/8 финала.

Оглушающий свист на стадионе в Натале. А всё потому, что Балотелли ударил низом с 25-ти метров - очень неточно.

Но публика своим свистом, судя по всему, демонстрирует не оценку низкого качества удара, а личную неприязнь к Марио.

Маркизио запустил мяч на околоземную орбиту после не самого удобного паса с левого фланга.

Вообще странно, что больше атакуют итальянцы. «Скуадру адзурру» устроит и ничья, а вот Уругваю обязательно надо забивать.

Буффон красавец! Помешал Суаресу, ворвавшемуся в итальянскую штрафную, выполнить прострел в центр.

Клонит в сон от такой игры. Хотя, чего ещё ждать от матча, в котором ставки столь высоки?

Балотелли снова подвергается обструкции с трибун после неуклюжей обработки мяча.

Кавани пропечатал локтем в лицо Кьеллини, борясь с ним за позицию при розыгрыше углового.

Первый тайм окончен. Игра Италия - Уругвай пока больше напоминает собрание бойцовского клуба, нежели футбольный матч.

Англия и Коста-Рика тоже голами не порадовали до перерыва.

Отмашка ко второму тайму дана! Надеемся, он будет полной противоположностью унылого первого.

Не успел второй тайм стартовать, как уругваец Аревало заработал горчичник за фол на Марко Верратти.

У фанов на стадионе в Натале теперь минус один объект для освистывания. Марио Балотелли в перерыве был заменён на Пароло.

Южноамериканцы тоже провели рокировку - Лодейро ушёл, Макси Перейра вступил в игру.

Во второй половине встречи продолжается мясорубка, а не игра. Очень жаль.

Наконец-то! Наконец-то Кристиан Родригес встряхнул это болото!

Получив классный пас от Суареса, Родригес ворвался в штрафную сборной Италии и ударил в дальний угол - немного неточно.

Мексиканский судья достаёт из кармана красную карточку и показывает её Клаудио Маркизио!!!

Маркизио прямой ногой сыграл в колено Аревало Риоса. ну что сказать...карточка вполне себе справедливая.

Может хоть теперь во встрече произойдёт встряска, которой ей так не хватало?

У южноамериканцев ушёл с поля Альваро Перейра, его заменил Кристиан Стуани.

Андреа Пирло передал привет кому-то из болельщиков, сидящих за воротами сборной Уругвая.

Буффонище великолепно отражает удар Суареса практически в упор!

Суарес бил из не очень удобного положения, потому удар не был акцентированным. Но от этого не менее опасным.

Хименес стелется под удар реактивного Иммобиле!

Вот вроде весёленькая игра пошла. На встречных курсах. тТьфу-тьфу, чтоб не сглазить.

Иммобиле покидает газон, немного прихрамывая. Его меняет старый волк Антонио Кассано!

Веррати готовится покинуть газон на носилках. Не повезло ему в столкновении с уругвайцем.

Тиаго Мотта отыграет оставшиеся 15 минут вместо Марко Верратти.

Маттео де Шильо предупреждён.

Гастон Рамирес вышел на поле у южноамериканцев, сменив Родригеса.

Суарес с Кьеллини разыграли какую-то мизансцену в штрафной площади итальянцев.

Оба валялись на газоне, изображая жертв неспортивной игры.

ГООООООЛ!!!! ДИЕГО ГОДИН!!!! 1:0!!!!!

Годин выпрыгнул выше всех в итальянской штрафной после подачи Гастона Рамиреса с углового и вколотил мяч в сетку!

И теперь уругвайцы очень близки к тому, чтобы занять второе место в группе «D» и стать частью 1/8 финала этого чемпионата!

У «скуадры адзурры» менее 10 минут на исправление критической ситуации.

Пирло опасно пальнул со штрафного в нижний угол, но не попал в створ.

Итальянцы всей командой пошли на штурм ворот соперника, Суарес воспользовался этим и убежал в контратаку, но запорол момент.

Расщедрился мексиканский арбитр Маркес на компенсированные минуты. +5 оборотов секундной стрелки подарил он итальянцам!

Кипер уругвайцев Муслера предупреждён за затяжку времени.

В матче Коста-Рика - Англия уже прозвучал финальный свисток. Не сподобились на забитые мячи обе дружины.

А в нашем матче у вице-чемпионов Европы есть ещё парочка минут, дабы перевернуть ход игры.

Пора уже и Буффону идти вперёд, на штурм. Терять итальянцам нечего.

Услышал меня Джанлуиджи! Пошёл к воротам соперников!

Уругвайский тренер нервничает и требует уже остановить игру.

Всё! Финальный свисток! Главные фавориты «группы смерти» Италия и Англия отправляются домой, в старушку Европу.

А латиноамериканцы ликуют! Коста-Рика - первая, Уругвай - второй в группе «D». Марио Балотелли плачет.