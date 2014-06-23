ЧМ-2014 по футболу. Бразилия «добила» Камерун (1:4) и вышла в плей-офф с первой строчки

ЧМ-2014 по футболу. Последний матч группового этапа чемпионата мира в группе «А» сыграли 23 июня сборные Бразилии и Камеруна. Со счетом 4:1 выиграли хозяева мундиаля.

С первых минут первого тайма бразильцы показали африканцам, кто в доме хозяин. За 10 минут бразильцы заработали штрафной и угловой, провели несколько острых атак.

Почувствовав реальную опасность – активизировались камерунцы и даже «сообразили» опасный момент у ворот Бразилии.

Но захромала оборона… Бенджамен Муканджо фактически подарил мяч на бровке Луису Густаво, который незамедлительно прострелил в штрафную, откуда Неймар в касание переправил мяч в правый угол!

1:0 повела сборная Бразилии

Но уже подогретые камерунцы довольно быстро смогли отыграться.

1:1 – Жоэль Матип сравнивает счет

Бразильцы продолжают демонстрировать красивый футбол и это приносит свои результаты. На 35-ой минуте Марсело делает грамотную передачу на ход Неймару, форвард «Барселоны» на дриблинге проходит к линии штрафной, на замахе обыгрывает двух защитников и отправляет мяч в противоход голкиперу.

1:2 – дубль Неймара снова выводит Бразилию вперед

В первом тайме мячей больше не было.

Вторая 45-минутка явно расстроила африканских болельщиков: крайне безалаберно в обороне играли камерунцы. Собственно, за это и поплатились.

На 49-ой минуте Фернандиньо удачно поборолся за отскок на линии штрафной, отдал налево Луису, который в касание прострелил точно в голову Фреду. От неё мяч влетел в сетку.

1:3 в пользу Бразилии

А в конце матча, уже на 84-ой минуте счет становится неприличным:

1:4 – Фернандиньо ставит точку в этом матче

Бразилия с семью очками выходит в плей-офф с первой строчки. В 1/8 финала ей предстоит встретиться с командой Чили.

Чемпионат мира по футболу проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля. Следите за новостями вместе с ctv.by!