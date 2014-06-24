В Международный олимпийский день Андрей Арямнов, Владимир Каминский и Вадим Девятовский рассказали о своих мечтах

Новости Беларуси. 23 июня – Международный олимпийский день. В Беларуси традиционно молодое поколение встречается с олимпийскими чемпионами, которым есть что рассказать. Спустя время национальные герои могут поведать сокровенное и передать свой опыт, а также сыграть ключевую роль в выборе вида спорта. Поэтому олимпийский день формальностью никак не назовешь.
Современные мальчишки и девчонки знают про космос все или почти все, что может воспринимать их детский разум. Однако ребята не грезят межгалактическими победами. Им хочется стать земными олимпийскими чемпионами.
Дети:
Я хочу стать олимпийским чемпионом по велоспорту.
Я хочу стать как Дарья Домрачева.
Я хочу стать олимпийским чемпионом по боксу.
Мечты сбываются, главное в них очень сильно верить. Кстати, олимпийские чемпионы тоже мечтают.
Андрей Арямнов, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике:
Побить еще несколько рекордов и чтобы обо мне думали и вспоминали только в хорошем контексте.
Музейные экспонаты не то, что двигать – руками трогать запрещается. Но в далеком олимпийском Монреале этот «железный конек» не был всеобщей достопримечательностью и раритетом.
Владимир Каминский мечтает вернуться в прошлое и вновь ощутить сладостные мгновения победы.
Владимир Каминский, олимпийский чемпион по велоспорту:
Самая кульминация: поднимаешься, все видят, что ты первый. Когда спросили, как для меня эта гонка, сказал, что это самая легкая гонка в моей жизни.
Метатель Вадим Девятовский – один из немногих, который смог получить и потерять олимпийскую награду. Но именно спорт, вера в победу и неутомимая жажда справедливости помогли олимпийцу вернуть серебряную медаль.
Вадим Девятовский, серебряный призер Олимпийских игр по метанию молота:
Олимпийская медаль – это семья, это любимый человек, это, надеюсь, дети, чего и всем желаю – такой олимпийской медали.
Пожизненные романтики – олимпийцы. Они то и вид спорта себе выбирали по книжкам.
Сергей Макаренко, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:
Купера читал, другие исторические вещи. И почему-то меня кинуло на эту каноэ.
Современные акулы пера не пишут об индийских пирогах. Задача стоит куда масштабнее. Для освещения Олимпийских игр в Сочи только одних белорусских СМИ была дюжина, благодаря которым все белорусы, от мала до велика, могли узнавать о наших олимпийцах, наблюдать за ходом борьбы и гордиться победами.
Среди лауреатов «Медиа-Олимп-2014» – представители и «Столичного телевидения».
В Международный олимпийский день журналисты получили свои награды. Олимпийцы вновь оказались в фотообъективах и камерах СМИ. А молодое поколение получило возможность заниматься спортом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».