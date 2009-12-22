Андрей Костицын в очередной раз порадовал белорусских болельщиков

Минувшей ночью он отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Нападающий «Монреаля» помог своей команде одолеть на выезде «Атланту» — 4:3. Победу канадцы праздновали в овертайме. Белорус Андрей Костицын забросил шайбу в середине второго периода. Всего же Костицын-старший провел на площадке 18 мин. 21 сек., нанес по воротам соперника 4 броска и заработал две минуты штрафа. Его младший брат Сергей сыграл в этой встрече 16 мин. 33 сек. и отличился лишь одним броском в створ ворот.

«Торонто», цвета которого защищает белорусский нападающий Михаил Грабовский, проиграл в овертайме лидеру Восточной конференции «Баффало» — 2:3. Михаил провел на льду 17 мин. 41 сек., один раз потревожил голкипера соперника и заработал коэффициент полезности «-1».

Результаты остальных матчей чемпионата НХЛ, состоявшихся минувшей ночью:

Айлендерс - Тампа 2:4

Каролина - Рейнджерс 1:3

Филадельфия - Флорида 1:4

Оттава - Бостон 0:2

Миннесота - Колорадо 3:4

Даллас - Сан-Хосе 2:4

Эдмонтон - Сент-Луис 2:7

Финикс - Коламбус 5:2