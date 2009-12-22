Прямой эфир

Андрей Костицын в очередной раз порадовал белорусских болельщиков

22 декабря 2009 14:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Минувшей ночью он отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Нападающий «Монреаля» помог своей команде одолеть на выезде «Атланту» — 4:3. Победу канадцы праздновали в овертайме. Белорус Андрей Костицын забросил шайбу в середине второго периода. Всего же Костицын-старший провел на площадке 18 мин. 21 сек., нанес по воротам соперника 4 броска и заработал две минуты штрафа. Его младший брат Сергей сыграл в этой встрече 16 мин. 33 сек. и отличился лишь одним броском в створ ворот.

«Торонто», цвета которого защищает белорусский нападающий Михаил Грабовский, проиграл в овертайме лидеру Восточной конференции «Баффало» — 2:3. Михаил провел на льду 17 мин. 41 сек., один раз потревожил голкипера соперника и заработал коэффициент полезности «-1».

Результаты остальных матчей чемпионата НХЛ, состоявшихся минувшей ночью:
Айлендерс - Тампа  2:4
Каролина - Рейнджерс  1:3
Филадельфия - Флорида  1:4
Оттава - Бостон  0:2
Миннесота - Колорадо  3:4
Даллас - Сан-Хосе  2:4
Эдмонтон - Сент-Луис  2:7
Финикс - Коламбус  5:2

Другие новости рубрики

Все новости
21 декабря 2009 20:58

В Минске стартовала «Золотая шайба»

Белорусы в Словакии. В усеченном составе
21 декабря 2009 19:10

Белорусы в Словакии. В усеченном составе

21 декабря 2009 18:36

Хоккей. Неудача отбросила минчан на предпоследнее место