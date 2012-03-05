Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в Минске получил высокую оценку со стороны Международного союза конькобежцев

Об этом говорилось на встрече, прошедшей в Национальном олимпийском комитете. Своими впечатлениями об организации турнира поделилась член исполкома ИСУ, пятикратная чемпионка Японии в женском одиночном катании Дзюнко Хирамацу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дзюнко Хирамацу, член исполкома Международного союза конькобежцев:

Ранее в вашей стране проходил юниорский этап гран-при по фигурному катанию, но чемпионат мира состоялся впервые. Большинство спортсменов никогда не выступали на такой большой арене, она великолепна. Мы до сих пор находимся под впечатлением.

Следует огромную работу, которую провел оргкомитета соревнований. Фигуристы и тренеры выражают вам свою благодарность.

Председатель Белорусского союза конькобежцев Николай Ананьев выразил уверенность, что турнир даст импульс развитию фигурного катания в нашей стране.

Николай Ананьев, председатель Белорусского союза конькобежцев:

У нас сегодня на арене сотни детишек занимаются фигурным катанием. Я убежден: после чемпионата будет паломничество к нам на арену. Это главный итог для нас, чтобы наши жители, наши дети увидели, на каком уровне сегодня находится фигурное катание. И, безусловно, каждый из них захочет увидеть себя в роли участника чемпионата.