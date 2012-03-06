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Грабовский подписал с клубом НХЛ Торонто Мэйпл Лифс новый контракт на пять лет

06 марта 2012 18:19
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Белорусский форвард Михаил Грабовский подписал с клубом НХЛ Торонто Мэйпл Лифс новый контракт сроком на пять лет. Финансовые условия соглашения не разглашаются.

В этом сезоне наш легионер провел за Кленовые листья 59 матчей в которых забросил 20 шайб и отдал 25 голевых передач, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он третий по результативности игрок клуба. Не жалел теплых слов генеральный менеджер Брайан Бурк: «Счастлив, что контракт подписан. Скорость и техника Грабовского необычайно ценны и идеально сочетаются с нашим стилем игры».

 

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