Грабовский подписал с клубом НХЛ Торонто Мэйпл Лифс новый контракт на пять лет

Белорусский форвард Михаил Грабовский подписал с клубом НХЛ Торонто Мэйпл Лифс новый контракт сроком на пять лет. Финансовые условия соглашения не разглашаются.

В этом сезоне наш легионер провел за Кленовые листья 59 матчей в которых забросил 20 шайб и отдал 25 голевых передач, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он третий по результативности игрок клуба. Не жалел теплых слов генеральный менеджер Брайан Бурк: «Счастлив, что контракт подписан. Скорость и техника Грабовского необычайно ценны и идеально сочетаются с нашим стилем игры».