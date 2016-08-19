Анатолий Ермак, экс-главный тренер сборной по женской борьбе: «Маша показала красивую борьбу»

Новости Беларуси. Серебряная медаль Марии Мамошук не осталась незамеченной и в борцовском мире. Вот так прокомментировал её успех бывший главный тренер сборной Беларуси по женской борьбе Анатолий Ермак.

Анатолий Ермак, экс-главный тренер женской сборной Беларуси по борьбе (2005-2009гг.):

Мы долго шли к этой медали. Дождались сразу серебряной, но я думаю, будет ещё золотая. Конечно, Маша показала красивую борьбу. Характер проявила, выиграла у таких соперниц, которые раньше показывали результат выше. Она превзошла себя. Правда, в финале немного недоработала, но ничего: надеемся, в следующую Олимпиаду будет у неё золотая медаль.

Тем временем Мария Мамошук сделала свой олимпийский выбор.

Уроженка Гомельщины выбрала СДЮШОР первичной организации профсоюзов гомельского вагоностроительного завода, куда Президентский спортивный клуб перечислит 10 тысяч белорусских рублей для воспитания нового поколения талантливых спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отметим, что Мамошук была стипендиатом президентского спортивного клуба в 2010, 2013 и 2014 годах.

Фото. НОК Беларуси