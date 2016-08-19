Мария Мамошук, призёр Олимпиады в вольной женской борьбе: «Серебро – хороший результат, я думаю»

Новости Беларуси. У Беларуси серебряная медаль Олимпиады-2016 в вольной женской борьбе! Её завоевала 23-летняя Мария Мамошук, и тем самым вписала свое имя историю.

Такого в нашей женской борьбе ещё не было. Впервые представительница слабого пола проявила неженскую силу и принесла Беларуси олимпийскую медаль в этом виде спорта.

Мария Мамошук вечером 18 августа в полуфинале одолела опытнейшую американку русского происхождения Елену Пирожкову и тем самым, как минимум, завоевала награду с серебряным блеском.

Белоруска вышла в финал.

И этой ночью боролась за золотую награду, но чуда не произошло. Лучшая спортсменка Азии Рисако Каваи не отдала нашей соотечественнице награду высшей пробы.

Отметим, что Мария Мамошук действующая чемпионка Европы. В 2014 году она также выиграла на континентальном первенстве бронзу. Теперь в её копилке награда олимпиады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серебро Мамошук стало шестой медалью Беларуси на играх в Рио.

Нам удалось связаться со спортсменкой по телефону.

Мария Мамошук, серебряный призер Олимпийских игр-2016 в вольной борьбе:

С этой японкой я встречаюсь второй раз уже. На мире с ней тоже боролась. Как-то не могу найти ещё подход к ней. Серебро – хороший результат, я думаю. Тем более в женской борьбе это первая медаль в Беларуси.

Фото. НОК Беларуси