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Анастасия Прокопенко отпраздновала 33-летие в штаб-квартире НОК

20 сентября 2018 17:51
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Новости Беларуси. Двукратная чемпионка мира по современному пятиборью, Анастасия Прокопенко, в Токио будет бороться только за медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортсменка прошла уже три олимпийских цикла, и лучший ее результат был в 2008 году. Тогда Олимпиада проходила в Пекине.

Анастасия Прокопенко отпраздновала 33-летие в штаб-квартире НОК-1

А вот на предстоящих Олимпийских играх в Японии белоруску устроит только пьедестал. В 2019 году начнется лицензионная гонка. В этом виде спорта олимпийские квитки будут именные.

Анастасия Прокопенко отпраздновала 33-летие в штаб-квартире НОК-4

Анастасия Прокопенко, двукратная чемпионка мира по современному пятиборью:
Лучше хорошо восстановиться и постепенно планомерно готовиться к основным соревнованиям для личной олимпийской именной лицензии сначала. А в будущем – уже Токио, я думаю, что на пьедестале. У меня только появились эти золотые медали, только пришла моя бронзовая медаль с Олимпийских игр с Пекина. Это настолько заполнило мое сердце. Дети здоровые. Я очень счастлива.

Анастасия Прокопенко отпраздновала 33-летие в штаб-квартире НОК-7

Анастасия Прокопенко отпраздновала 33-летие в штаб-квартире НОК-9

Свое 33-летие Анастасия Прокопенко отпраздновала в штаб-квартире НОК вместе с юными спортсменами из Гродненской области.

Анастасия Прокопенко отпраздновала 33-летие в штаб-квартире НОК-12

Девушка поделилась своими впечатлениями от недавних побед, а ребята специально к торжеству приготовили сладкий подарок для первой леди отечественного пятиборья.

# Спортивные соревнования # Анастасия Прокопенко # Фотофакт

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