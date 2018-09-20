Анастасия Прокопенко отпраздновала 33-летие в штаб-квартире НОК

Новости Беларуси. Двукратная чемпионка мира по современному пятиборью, Анастасия Прокопенко, в Токио будет бороться только за медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортсменка прошла уже три олимпийских цикла, и лучший ее результат был в 2008 году. Тогда Олимпиада проходила в Пекине.

А вот на предстоящих Олимпийских играх в Японии белоруску устроит только пьедестал. В 2019 году начнется лицензионная гонка. В этом виде спорта олимпийские квитки будут именные.

Анастасия Прокопенко, двукратная чемпионка мира по современному пятиборью:

Лучше хорошо восстановиться и постепенно планомерно готовиться к основным соревнованиям для личной олимпийской именной лицензии сначала. А в будущем – уже Токио, я думаю, что на пьедестале. У меня только появились эти золотые медали, только пришла моя бронзовая медаль с Олимпийских игр с Пекина. Это настолько заполнило мое сердце. Дети здоровые. Я очень счастлива.

Свое 33-летие Анастасия Прокопенко отпраздновала в штаб-квартире НОК вместе с юными спортсменами из Гродненской области.