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Международный турнир по греко-римской борьбе памяти Караваева завершился в Минске: итоги

20 сентября 2018 09:35
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Новости Беларуси. Международный турнир по греко-римской борьбе памяти Олега Караваева завершен, все награды нашли своих обладателей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Международный турнир по греко-римской борьбе памяти Караваева завершился в Минске: итоги-1

19 сентября снова стало медальным днем для белоруских спортсменов, правда, подняться на высшую ступень пьедестала не удалось. В весовой категории до 67 килограммов Ярослав Кардаш завоевал серебро. А супертяжелый вес и вовсе принес три награды в белорусскую копилку: Георгий Чугошвили стал вторым, а его младший брат Иосиф наряду с Артемом Шумским отметились бронзовыми достижениями.

Ранее, напомним, победу на турнире праздновал Александр Грабовик, а Сослан Дауров и Сергей Стародуб стали бронзовыми призерами. Всего в активе белорусских спортсменов 7 медалей на домашнем турнире.

Международный турнир по греко-римской борьбе памяти Караваева завершился в Минске: итоги-4

# Греко-римская борьба # Фотофакт

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