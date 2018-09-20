Международный турнир по греко-римской борьбе памяти Караваева завершился в Минске: итоги

Новости Беларуси. Международный турнир по греко-римской борьбе памяти Олега Караваева завершен, все награды нашли своих обладателей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

19 сентября снова стало медальным днем для белоруских спортсменов, правда, подняться на высшую ступень пьедестала не удалось. В весовой категории до 67 килограммов Ярослав Кардаш завоевал серебро. А супертяжелый вес и вовсе принес три награды в белорусскую копилку: Георгий Чугошвили стал вторым, а его младший брат Иосиф наряду с Артемом Шумским отметились бронзовыми достижениями.

Ранее, напомним, победу на турнире праздновал Александр Грабовик, а Сослан Дауров и Сергей Стародуб стали бронзовыми призерами. Всего в активе белорусских спортсменов 7 медалей на домашнем турнире.