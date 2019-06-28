Анастасия Мирончик-Иванова о серебре на II Европейских играх: «Выкладывалась на полную. Получилось сегодня так»

Новости Беларуси. На столичном стадионе «Динамо» 28 июня разыграли медали легкоатлеты. Причем не личные, а командные, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, что королева спорта представлена в рамках Европейских игр в формате динамичной легкой атлетики. Претендентов на золото было шесть. А одним из главных претендентов на пьедестал считалась наша команда. Хозяева фаворитский статус подтвердили. С подробностями – корреспондент Наталья Федорцова.

Наталья Федорцова, СТВ:

На стадионе «Динамо» завершился финальный матч по динамичной легкой атлетике, где наши ребята выступали наряду с пятью сборными и заняли почетное второе место. К слову, наши ребята шли первыми и к финальному этапу. К смешанной эстафете подошли вместе со сборной Украины с 74 баллами в активе.

Кристина Тимановская, серебряный призер II Европейских игр:

Передо мной стояла задача просто выиграть. Результат сегодня роли особой не играл. Нужно было принести максимальное количество баллов для команды. Мы понимаем, что это финал, и здесь нужно бороться до конца. Сейчас я уже соберусь с мыслями и не буду обращать внимание на то, что я сейчас бежала, что мне тяжело. Я поберегла силы для эстафеты.