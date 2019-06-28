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Каролина Савенко: мы понимали, что наших ресурсов не хватит, решили взять тактику

28 июня 2019 21:29
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Новости Беларуси. Скрэтч вновь принес медаль нашим спортсменам на велотреке. 28 июня Анна Терехова в этой дисциплине заняла третье место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Каролина Савенко: мы понимали, что наших ресурсов не хватит, решили взять тактику-1

А вот наша женская команда остановилась в шаге от третьего места в гонке преследования. Девушки за бронзу сражались с польками, но обогнать их у белорусок не получилось. В итоге – четвертое место.

В заезде первого раунда наши девушки установили новый национальный рекорд в командной гонке преследования.

Каролина Савенко: мы понимали, что наших ресурсов не хватит, решили взять тактику-4

Каролина Савенко, участница II Европейских игр:
В финале за бронзу мы уступили девушкам из Польши. Мы в квалификационном заезде с ними показали очень близкий результат. Но для третьего заезда мы понимали, что нам этого недостаточно. То есть наших ресурсов не хватит. И мы решили взять тактику: мы превысили свой график, и не хватило. Сегодня они оказались сильнее.

Каролина Савенко: мы понимали, что наших ресурсов не хватит, решили взять тактику-7

Аналогично в командной гонке преследования выступали и наши парни. Со швейцарцами они сражались за бронзовые награды и уступили соперникам на круг.

Также на велотреке шестое место в гонке по очкам занял Роман Романов.

# Европейские игры # Каролина Савенко # Фотофакт

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