Каролина Савенко: мы понимали, что наших ресурсов не хватит, решили взять тактику

Новости Беларуси. Скрэтч вновь принес медаль нашим спортсменам на велотреке. 28 июня Анна Терехова в этой дисциплине заняла третье место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А вот наша женская команда остановилась в шаге от третьего места в гонке преследования. Девушки за бронзу сражались с польками, но обогнать их у белорусок не получилось. В итоге – четвертое место. В заезде первого раунда наши девушки установили новый национальный рекорд в командной гонке преследования.

Каролина Савенко, участница II Европейских игр:

В финале за бронзу мы уступили девушкам из Польши. Мы в квалификационном заезде с ними показали очень близкий результат. Но для третьего заезда мы понимали, что нам этого недостаточно. То есть наших ресурсов не хватит. И мы решили взять тактику: мы превысили свой график, и не хватило. Сегодня они оказались сильнее.