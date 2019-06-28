Александр Лукашенко на трибунах стадиона «Динамо» поддерживал белорусских атлетов

Новости Беларуси. Продолжаем следить за событиями главных стартов континента. Подошел к концу восьмой соревновательный день II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 июня медальная копилка белорусской сборной пополнилась сразу двумя золотыми медалями. В женской борьбе награды высшей пробы для нашей страны завоевали Ирина Курочкина и Василиса Марзалюк.