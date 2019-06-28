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Александр Лукашенко на трибунах стадиона «Динамо» поддерживал белорусских атлетов

28 июня 2019 20:33
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Новости Беларуси. Продолжаем следить за событиями главных стартов континента. Подошел к концу восьмой соревновательный день II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 июня медальная копилка белорусской сборной пополнилась сразу двумя золотыми медалями. В женской борьбе награды высшей пробы для нашей страны завоевали Ирина Курочкина и Василиса Марзалюк.

Александр Лукашенко на трибунах стадиона «Динамо» поддерживал белорусских атлетов-1

Нешуточная борьба развернулась и на главной соревновательной площадке – стадионе «Динамо». Здесь прошел финал командного турнира по легкой атлетике. В итоге наша дружина заняла высокое второе место.

Александр Лукашенко на трибунах стадиона «Динамо» поддерживал белорусских атлетов-4

Среди болельщиков на трибунах стадиона «Динамо» белорусских спортсменов сегодня поддерживал и Александр Лукашенко. Причем делал это весьма активно, не сдерживая эмоций. Присутствовал Президент и во время награждения. Александр Лукашенко тепло приветствовал всех атлетов и особенно победителей – участников украинской команды.

Александр Лукашенко на трибунах стадиона «Динамо» поддерживал белорусских атлетов-7

Успех нашей сборной в восьмой соревновательный день поддержали и велогонщики. Белоруска Анна Терех завоевала бронзовую медаль в скретче.

# Европейские игры # Александр Лукашенко # Ирина Курочкина # Василиса Марзалюк # Анна Терех # Фотофакт

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