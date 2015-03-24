Анастасия Маринина, пресс-секретарь и советник НОК Беларуси: На Европейских играх в июне нам будет кем гордиться

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает пресс-секретарь и советник Национального олимпийского комитета Беларуси Анастасия Маринина.

Знаю точно, что ты недавно вернулась из Баку, где пройдут совсем скоро уже первые в истории Европейские Олимпийские игры. Скажи, чувствуется ли их дыхание сейчас в Азербайджане?

Анастасия Маринина:

В Баку уже идут последние приготовления к Олимпийским играм, построены практически полностью спортивные объекты. И сейчас идет упорядкование только территории. Город живет Играми, живет ожиданием гостей.

Событие № 1 для белорусского спорта на данный момент – победа Дарьи Домрачевой в общем зачете биатлонного Кубка мира. Настя, вы же тоже болели за Дашу?

Анастасия Маринина:

Безусловно. После Олимпиады в Сочи все спрашивали у Даши на пресс-конференциях: «Даша, а какие планы на следующий сезон? Возможно, вы захотите отдохнуть после трех золотых медалей?» Она сказала: «Нет. У меня в планах завоевать Большой хрустальный глобус». И, конечно, вся страна верила в это и желала Даше победы. Весь Национальный олимпийский комитет замирал в то время, наверное, как и вся страна, когда Даша выходила на старт. И переживала из-за каждого промаха, из-за каждого лишнего круга. И болела за Дашу. И мы рады, что благодаря ее победе о Беларуси знают во всем мире. В прошлом году Европейский союз журналистов единогласно, без сомнений, признал Дашу Домрачеву лучшей спортсменкой Европы. Потому что благодаря ей о том, что такое Беларусь, что это действительно спортивная страна, что там живут красивые, уверенные в себе, такие обаятельные, коммуникабельные девушки, узнала не только вся Европа, узнал об этом весь мир.

После Сочи, ты вспомнила, все спрашивали, что дальше – семья или спорт. А Даша сказала, что хочет хрустальный глобус. Сейчас она его выиграла. И сейчас наверняка опять у нее будут спрашивать – семья или продолжение карьеры. Как ты думаешь, что она выберет?

Анастасия Маринина:

Мы ждем, когда Даша вернется в Беларусь. И именно этот ответ будет самый долгожданный из ее уст. Поэтому мы ждем, когда она вернется, покажет здесь все свои трофеи журналистам, белорусским болельщикам. И мы, опять же, пожелаем ей удачи во всем, что бы она ни спланировала.

Говорят о победе Даши сегодня все, в том числе и специалисты. Один из них – Вадим Сашурин – наш прославленный в совсем недавнем прошлом биатлонист.

Вадим Сашурин:

Это грандиозное событие, в принципе. Даже если сравнивать с олимпийскими медалями. Для специалистов, для тех людей, кто принимал участие в этом процессе, я думаю, даже важнее. Олимпийские медали на слуху более, а победитель общего зачета Кубка мира – это мечта, наверное, любого спортсмена. Какая-то нелепая случайность все-таки могла помешать Дарье завоевать титул. В компоненте стрельбы она интереснее смотрелась Кайсы. В принципе, все закономерно, наверное, удивлением не было. Я считал, что для мужчин критический возраст – где-то 40-42 гола. Но это уже немножко перебор. Хотя становились олимпийскими чемпионами и в 42 года. Но женщинам я бы все-таки не рекомендовал далеко за 30 находиться в таком виде спорта сложном, потому что где-то это удары по здоровью, надо успевать и матерью женщинам становиться, другие вещи искать в жизни. Спорт – да, приятная сторона, часть жизни, но это далеко еще не вся жизнь.

Не до отдыха представителям летних видов. Они, наоборот, вкатываются в сезон, расчехляют свои спортивные снаряды. И в 2015 году в календаре важной вехой станут I Европейские Олимпийские игры в Баку. Панамериканские и Азиатские игры уже давно обрели в спортивном мире немалую популярность. Сейчас надеемся, что европейские старты станут приблизительно такими же.

Анастасия, как вы считаете, нужны вообще эти старты?

Анастасия Маринина:

Сама идея проведения Европейских игр витала в воздухе уже с 90-х годов. Но никто не брался ее воплотить, потому что в Европе достаточно сильные континентальные чемпионаты по видам спорта. Однако Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета, выразил поддержку этой идеи. И тогда Европейские олимпийские комитеты в 2012 году все-таки приняли решение провести Европейские игры. И если у обычных столиц Олимпийских игр есть семь лет на подготовку, у Баку было два года. За два года проделана огромная работа. Сильнейшие спортсмены все приедут – 50 стран уже подтвердили свое участие. И такое замечательное приглашение уже вручено шефу миссии – олимпийскому чемпиона Дмитрию Довгаленку. Как мы видим, сами по себе игры необычные во всем. Даже это приглашение с одной стороны сочетает историю – это такой традиционный ковер. Со второй стороны – это такие самые новые электронные технологии, когда все приглашение записано уже как открытка-видео.

И эти игры необычны тем, что это не классические соревнования – не только олимпийские игры. 20 видов будет, из них только 16 – олимпийские. Четыре – экспериментальные. Это не олимпийские виды спорта. Это баскетбол «3 на 3», пляжный волейбол, где будет представлена мужская белорусская команда, карате и самбо. Самбо – традиционный, можно сказать, белорусский вид спорта. У нас есть там сильные медальные традиции, мы также рассчитываем на успешное выступление. Почему это сделано? В принципе, в будущем планируется, что если любая другая страна захочет принять Европейские игры, то нет жесткой программы соревнований. То есть они достаточно гибкие и мобильные. Каждая страна может включать свои традиционно сильные виды спорта, тем самым вовлекая наибольшее количество болельщиков, заполняя спортивные площадки, заполняя трибуны, призывая подрастающее поколение, молодежь идти в спортивные секции, бороться за награды. И все-таки у кого-то, возможно, не получится стать олимпийским чемпионом, но стать победителем Европейских игр, сильнейшим на континенте, прославить свою страну – это тоже большой шанс в жизни, который каждый спортсмен хочет использовать.

Вы упомянули, что вы только что вернулись из Баку. Там аккредитованным средствам массовой информации, а также спортсменам показывали спортивные объекты. Они готовы уже либо что-то в процессе постройки?

Анастасия Маринина:

Некоторые объекты имеют 100-процентную готовность, некоторые – 90-процентную готовность. Но сомнений в том, что все будет сделано вовремя, ни у кого практически нет. Остались маленькие детали для завершения. Готово все: олимпийская деревня (журналистам продемонстрировали), медиа-деревня вот-вот откроется, примет она всего полторы тысячи журналистов. Уже 18 белорусских журналистов аккредитовались на Игры в Баку, аккредитация завершится третьего апреля. И мы надеемся, что все белорусские болельщики будут в курсе всех событий, которые происходят. Потому что также съемочная группа телеканала СТВ будет представлена на I Олимпийских играх, будут вестись дневники, будут показываться сюжеты, самые интересные рассказы. И вся Беларусь в эти дни, с 12 по 28 июня, будет болеть за белорусскую олимпийскую команду.

Любые соревнования подразумевают некий результат. Насколько для нашей сборной важен результат, важно завоевание медалей на Европейских Олимпийских играх. Я спрашиваю потому, что ни для кого не секрет, что этот год является отборочным в качестве лицензий на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. И, скажем, многим тренерам трудно просто вывести спортсменов два раза на пик формы. Есть чемпионат мира лицензионный и есть Европейские Олимпийские игры. Национальный олимпийский комитет какие задачи ставит прежде всего перед белорусской делегацией?

Анастасия Маринина:

На этих Европейских играх 11 видов спорта являются квалификационными к Олимпиаде в Рио. И это также было сделано для того, чтобы привлечь как можно большее количество участников. В трех дисциплинах спортсмены будут напрямую попадать на Олимпийские игры. В остальных, как, например, легкая атлетика, борьба, они будут набирать квалификационные баллы, очки, как это происходит традиционно. Потому заинтересованность в участив в этих Играх очень высокая.

Может быть, есть уже фамилии наших спортивных звезд, уже известно, что они примут участие в этих Играх?

Анастасия Маринина:

Окончательная заявка будет объявлена пятого мая. Пока в списке претендентов есть олимпийские чемпионы братья Богдановичи (гребля), есть также Вадим Махнев, также олимпийские чемпион. В стрельбе пулевой в расширенном списке есть Виктория Чайка. Также есть Владимир Самсонов – мастер настольного тенниса. То есть нам действительно будет кем гордиться, за кого болеть, за кого скрестить пальцы. Сильнейшие спортсмены представлены в самбо, в вольной борьбе, в боксе. Единственное, в чем расстроятся белорусские болельщики, то, что легкая атлетика не будет представлена на этих I Играх именно белорусской командой. В Баку будет состязаться командный чемпионат Европы, Третья лига. Наши спортсмены настолько сильные, что выступают в Высшей лиге. Они отправятся в Чебоксары. Поэтому мы сможем только понаблюдать за теми перипетиями, которые будут проходить именно в легкоатлетическом турнире, потому что там будет разыгран всего один комплект медалей – в командном зачете – золотая, серебряная и бронзовая.

Чебоксары, по-моему, тоже не самый плохой адрес, куда можно отправить команду или отдельных каких-то ее представителей. Настя, еще такой вопрос. Неолимпийские игры, которые сейчас примут участие в Европейском олимпийским турнире, насколько это можно расценивать как бонус, шаг к настоящим Олимпийским играм? Ведь самбо уже давно двигается в этом направлении. Есть шансы, что когда-нибудь попадет самбо в олимпийскую семью?

Анастасия Маринина:

Самбо неоднократно подает заявки именно на включение в олимпийскую программу. И эти Европейские игры станут для них испытанием, то есть насколько гладко пройдет судейство, насколько зрелищными будут эти соревнования. Безусловно, все это будет повышать их шансы на включение в олимпийскую программу. То же самое – баскетбол «3 на 3». На Юношеских Олимпийских играх уже представлена эта дисциплина. В Минске в августе пройдет чемпионат Европы среди игроков до 18 лет. Опять же, баскетбол «3 на 3». То есть это достаточно динамичный, зрелищный вид спорта. И у него также велики шансы на включение в олимпийскую программу. А вот такие тестовые соревнования являются такой лакмусовой бумажкой: насколько стоит этот вид того, чтобы его включить в Олимпийские игры.

Настя, мы знаем, что в 2019 году Беларусь примет Европейский олимпийский фестиваль молодежи. А чем он отличается от Игр?

Анастасия Маринина:

Европейский юношеский олимпийский фестиваль – это как бы такая маленькая Олимпиада для спортсменов в возрастной группе от 14 до 18 лет. Туда включено восемь видов спорта. И самый большой плюс – то, что наши спортсмены выступают во всех видах спорта расширенным составом. В частности, это очень важно для развития игровых видов спорта. То есть это повышает уровень развития не только спортсменов, но и тренеров, судей, волонтеров, менеджеров, организаторов. То есть после этого мы уже сможем принять какие-то более серьезные соревнования, рассмотреть даже проведения тех же Европейских игр, если у нас получится проведение фестиваля.

Лично я нисколько не сомневаюсь, что Европейские Олимпийские игры когда-нибудь посетят нашу родину и мы проведем их, безусловно, с блеском. Как считаете?

Анастасия Маринина:

Я думаю, что трибуны будут заполнены полностью. Увидите, как болеет вся страна за Дашу, как болеет вся наша страна за хоккейную команду, за сборную по художественной гимнастике, за сборную по легкой атлетике. А если все эти спортсмены приедут к нам, в Беларусь, причем будут бороться с грандами мирового спорта, а еще будут побеждать и завоевывать медали, флаг республики будет подниматься над спортивными площадками, будет звучать наш гимн – думаю, это не оставит равнодушным ни одного белорусского болельщика.