Алла Цупер: Думаю, мое заявление о завершении карьеры может быть пересмотрено

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает Олимпийская чемпионка по фристайлу Алла Цупер.

Евгений Горин:

Алла, здравствуйте. Поздравляем Вас с победой.

Алла Цупер:

Здравствуйте, Евгений. Спасибо большое за поздравления.

Евгений Горин:

Сразу после объявления оценки спортсменки из Китая Сю Минтао, когда стало очевидно, что у Вас «золото», Вы закричали в телекамеру: «Я не могу поверить!» А теперь, спустя два дня, осознание пришло?

Алла Цупер:

Есть, конечно, немножко осознание, что я стала олимпийской чемпионкой. Но, наверное, все-таки еще не до конца я это все осознала. Когда мне говорят, что «Алла Цупер стала олимпийской чемпионкой», я не могу еще в голове все это переварить, что наконец-то это свершилось.

Евгений Горин:

Вы завоевали «золото», как и Дарья Домрачева, выступая под № 13. Счастливая ли для Вас эта цифра? Верите ли вообще в магию чисел?

Алла Цупер:

Как оказалось, это счастливое число. Перед соревнованиями, когда у нас было собрание, Николай Иванович выдал мне нагрудный номер. Говорит: «Алла, у тебя № 13. Ты суеверная?» Говорю: «Нет, конечно же». Я знала, что это будет мой счастливый номер.

Евгений Горин:

В день Вашего олимпийского триумфа Вам исполнилось 34 года и 304 дня. В общем-то, скоро юбилей. Хотя, конечно, дамам в паспорт заглядывать неприлично, но все же для спортсменки, тем более занимающейся акробатическими видами спорта, возраст уважаемый. Да и Вы сами заявляли, что сочинская Олимпиада для Вас будет не крайней, как говорят суеверные, а именно последней. Вот, после того, как на шее засияло олимпийское «золото», Ваше заявление о завершении карьеры может быть пересмотрено?

Алла Цупер:

Я думаю, что да. На тот момент, когда закончились соревнования, я говорила о завершении, я, наверное, может быть, была немножко уставшей. И эмоционально, и физически. На данный момент мы пересмотрим. Думаю, будем продолжать.

Евгений Горин:

Вы говорили, что прыжок, выполненный в супер-финале, для Вас второй в жизни. А когда был первый? И когда Вы сами для себя решились и рискнули на такую сложную комбинацию?

Алла Цупер:

Это было накануне соревнований. Была тренировка, она шла хорошо. И я говорю Николаю Ивановичу: «Давайте, может, попробуем тройное сальто с тремя винтами, к которому я шла долгие годы». Я уже давно хотела его попробовать. На тренировке он у меня получился, мне очень понравился этот прыжок. И решили в финале прыгать тройное сальто с тремя винтами.

Евгений Горин:

У Вас очень плодотворные последние 4 года. Между зимними Олимпиадами Вы успели родить ребенка и, наконец, завоевать золотую медаль. Совместима ли спортивная карьера и семейная жизнь?

Алла Цупер:

Конечно же, тяжело, когда разъезды, сборы, соревнования. Тяжело расставаться со своим родными и близкими людьми. Но это того стоило.

Евгений Горин:

В Вашей спортивной карьере было пять Олимпиад и пять чемпионатов мира. К каким соревнованиям было сложнее всего подготовиться и какие состязания были более волнительными? Вы же два года назад стали мамой, был декретный перерыв. Многие женщины теряют форму. А как Вам удалось не только сохранить фигуру, но и, пожалуй, даже улучшить спортивную форму, вернуться в национальную сборную?

Алла Цупер:

Волнительными, наверное, были все предыдущие Олимпиады. На эту Олимпиаду, когда я решила, что начну тренироваться, я была уверена, что я вернулась и должна добиться того, чего я хотела. В принципе, входить в форму было довольно-таки легко. Может, первые месяцы было немножко тяжеловато. А потом, и опыт у меня есть, в общем, опыт сыграл роль.

Евгений Горин:

Минувшая пятница разорвала сознание белорусов и интересоваться спортом стали даже те, кто трансляции переключал. Три медали. Ваше вечернее «золото» в общемедальном зачете подняло рейтинг Беларуси, на тот момент, на 7 место. Вы чувствовали, как поддерживает Вас Беларусь?

Алла Цупер:

Да, поддержка была очень сильной. И белорусы поддерживали, и приехал поддержать меня мой супруг Евгений. Его поддержку я очень сильно чувствовала. И поддерживали родные, близкие, верили в меня, что я смогу это сделать. Спасибо большое.

Евгений Горин:

Некоторые впечатлительные зрители, когда наблюдают за соревнованиями, в напряженный момент выхода фристайлиста на прыжок, отворачиваются, закрывают глаза. Вид-то то спорта травмоопасный. Есть ли во фристайле и у Вас лично чувство страха? И как Вы с ним боретесь?

Алла Цупер:

Конечно, чувство страха присутствует на каждом прыжке, особенно когда ты прыгаешь тройные сальто. Но приходиться как-то справляться, перебарывать этот страх. Без этого никуда.

Евгений Горин:

Кто первый Вас поздравил с олимпийской победой? Удалось ли уже отметить? Снимаете ли Вы дорогую для Вас медаль с груди? Где она хранится в эти дни? И как это – отмечать в спортивном духе?

Алла Цупер:

Поздравил супруг Евгений, который был рядышком. И тренерский коллектив, и доктора наши, и спортсмены из других команд поздравили.

На данный момент медаль хранится у меня в комнате. Если куда-то выхожу – в карман. Потому что мне еще не дали коробочку для медали.

Евгений Горин:

Кому вы посвятили свою победу?

Алла Цупер:

Посвящаю свою победу своей семье и всем, кто верил в меня.

Евгений Горин:

Спасибо. Спасибо Вам, Алла, за победу.

Алла Цупер:

Спасибо большое.