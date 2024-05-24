Белорусские пулевики завоевали золото и серебро Кубка России

В подмосковном Игнатово завершился открытый Кубок России по пулевой стрельбе. В заключительный день белорусские спортсмены завоевали две награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В командных состязаниях у женщин в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров золотые медали добыла команда Беларуси в составе Аделии Остапчук, Любови Яскевич и Надежды Леоновец. Серебряными призерами турнира стали Екатерина Иванова, Анастасия Бадун и Ульяна Даниленко. Всего на Кубке России в копилке наших стрелков 19 медалей: 8 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые.