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Гомельский ВРЗ стал первым финалистом чемпионата Беларуси по мини-футболу

24 мая 2024 10:48
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Гомельский ВРЗ стал первым финалистом чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гомельский ВРЗ стал первым финалистом чемпионата Беларуси по мини-футболу-1

В третьем матче полуфинального противостояния гомельчане на своей площадке выиграли у «Минска» – 8:3, взяли верх в серии со счетом 3:0 и вышли в решающий раунд. Для ВРЗ это будет восьмая попытка завоевать Кубок. Вторым финалистом станет победитель серии между «Витэном» и «Столицей». Минчане ведут со счетом 2:0. Третий матч состоится вечером в Орше.

# Спортивные соревнования

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