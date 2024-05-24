Гомельский ВРЗ стал первым финалистом чемпионата Беларуси по мини-футболу

В третьем матче полуфинального противостояния гомельчане на своей площадке выиграли у «Минска» – 8:3, взяли верх в серии со счетом 3:0 и вышли в решающий раунд. Для ВРЗ это будет восьмая попытка завоевать Кубок. Вторым финалистом станет победитель серии между «Витэном» и «Столицей». Минчане ведут со счетом 2:0. Третий матч состоится вечером в Орше.