Никита Демченко пробился в полуфинал молодёжного чемпионата Европы по борьбе

24 мая на молодежном чемпионате Европы по борьбе на ковер вышли вольники. Из пяти представителей Беларуси в полуфинал пробился лишь Никита Демченко, выступающий в весовой категории до 70 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Его соперником станет Канан Хейбатов из Азербайджана. Кроме того в вечерней программе белоруски Алина Шевчук и Яна Третьяк в финалах своих весовых категорий будут бороться за золотые награды. А Ольга Гордей и Виктория Волк оспорят бронзу.