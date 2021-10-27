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Алина Горносько завоевала две медали на ЧМ по художественной гимнастике

27 октября 2021 13:56
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Новости Беларуси. Алина Горносько завоевала сразу две медали чемпионата мира по художественной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Алина Горносько завоевала две медали на ЧМ по художественной гимнастике-1

В упражнении с обручем она получила от судей высокую оценку, которая принесла ей второе место форума. Обойти нашу спортсменку смогла только россиянка Дина Аверина. А в индивидуальном упражнении с мячом белоруска стала третьей, уступив сестрам Авериным. Соревнование продолжится завтра, 28 октября, упражнениями с булавами и лентой.  

# Художественная гимнастика # Алина Горносько # Дина Аверина # Арина Аверина # Фотофакт

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