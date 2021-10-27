Алина Горносько завоевала две медали на ЧМ по художественной гимнастике

Новости Беларуси. Алина Горносько завоевала сразу две медали чемпионата мира по художественной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В упражнении с обручем она получила от судей высокую оценку, которая принесла ей второе место форума. Обойти нашу спортсменку смогла только россиянка Дина Аверина. А в индивидуальном упражнении с мячом белоруска стала третьей, уступив сестрам Авериным. Соревнование продолжится завтра, 28 октября, упражнениями с булавами и лентой.