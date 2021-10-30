Алина Горносько выиграла серебро на ЧМ по художественной гимнастике в Японии

Новости Беларуси. Серебряный успех празднует Алина Горносько. 30 октября гимнастка стала второй в личном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша спортсменка отлично прошла через все 4 вида, за что и получила от судей высокую оценку – 105, 30 балла. Этого хватило, чтобы занять второе место мирового форума. Обогнала белоруску только россиянка Дина Аверина.

Ранее Горносько уже собрала полный комплект наград: золото за ленту, серебро в упражнении с обручем и бронзу за программу с мячом. Чемпионат мира продолжится в воскресенье, 31 октября. Тогда пройдут финалы у групповичек в отдельных видах. Ранее наши грации уже поднимались на пьедестал – бронзовая медаль в многоборье.