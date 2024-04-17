Алим Селимов: важно видеть воочию количество детей, занимающихся борьбой, и это не может не радовать

Турнир проходил в третий раз и достиг рекордной отметки участников. 800 атлетов со всей Беларуси. Представители вольной, греко-римской и женской борьбы разыграли 31 комплект наград. Помимо медалей, ребята состязались за право участия на предстоящем чемпионате Европы до 15 лет. Также по итогам минского старта сформируется состав на международные спортивные игры «Дети Азии». Идейным вдохновителем и воплотителем в жизнь данного фестиваля является Белорусская федерация борьбы

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Мы просто сели с коллегами, обсудили, прикинули, насколько это может вообще состояться в наших реалиях. Да, немного боялись в первый раз, немного волновались, что будет бардак, что будет локация внутри арены не так, как выстроено. Очень важно видеть воочию количество детей, занимающихся борьбой, их действительно очень много, и это не может не радовать нас как Белорусскую федерацию борьбы.