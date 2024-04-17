Прямой эфир

Алим Селимов: важно видеть воочию количество детей, занимающихся борьбой, и это не может не радовать

17 апреля 2024 20:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Фестиваль спортивной борьбы завершился в Минске. В течение двух дней юные спортсмены, возраст которых от 12 до 15 лет, вели борьбу одновременно на шести коврах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алим Селимов: важно видеть воочию количество детей, занимающихся борьбой, и это не может не радовать-1

Турнир проходил в третий раз и достиг рекордной отметки участников. 800 атлетов со всей Беларуси. Представители вольной, греко-римской и женской борьбы разыграли 31 комплект наград. Помимо медалей, ребята состязались за право участия на предстоящем чемпионате Европы до 15 лет. Также по итогам минского старта сформируется состав на международные спортивные игры «Дети Азии». Идейным вдохновителем и воплотителем в жизнь данного фестиваля является Белорусская федерация борьбы

Алим Селимов: важно видеть воочию количество детей, занимающихся борьбой, и это не может не радовать-4

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Мы просто сели с коллегами, обсудили, прикинули, насколько это может вообще состояться в наших реалиях. Да, немного боялись в первый раз, немного волновались, что будет бардак, что будет локация внутри арены не так, как выстроено. Очень важно видеть воочию количество детей, занимающихся борьбой, их действительно очень много, и это не может не радовать нас как Белорусскую федерацию борьбы.

# Борьба # Алим Селимов

Другие новости рубрики

Все новости
Юные боксёры готовятся к открытому турниру MINSK OPEN – он станет отборочным на первенство Европы
17 апреля 2024 19:19

Юные боксёры готовятся к открытому турниру MINSK OPEN – он станет отборочным на первенство Европы

Волейболистки «Минчанки» одержали первую победу в турнире за 9-14 место российской Суперлиги
17 апреля 2024 19:04

Волейболистки «Минчанки» одержали первую победу в турнире за 9-14 место российской Суперлиги

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею готовится к «Кубку Будущего» – Андрей Михалёв о подготовке
17 апреля 2024 17:23

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею готовится к «Кубку Будущего» – Андрей Михалёв о подготовке

Хоккеисты жлобинского «Металлурга» стали обладателями Кубка Президента
17 апреля 2024 13:35

Хоккеисты жлобинского «Металлурга» стали обладателями Кубка Президента

«Вашингтон» Протаса сыграет в Кубке Стэнли
17 апреля 2024 10:41

«Вашингтон» Протаса сыграет в Кубке Стэнли

Женская сборная Беларуси по гандболу проиграла в товарищеском матче команде России
16 апреля 2024 21:15

Женская сборная Беларуси по гандболу проиграла в товарищеском матче команде России

Алёна Фалей вышла в 1/8 финала теннисного турнира категории 125 в португальском Оэйраше
16 апреля 2024 21:14

Алёна Фалей вышла в 1/8 финала теннисного турнира категории 125 в португальском Оэйраше

Волейболистки «Минчанки» стартовали с поражения в финальном туре ЧР
16 апреля 2024 20:47

Волейболистки «Минчанки» стартовали с поражения в финальном туре ЧР

Юные атлеты от 12 до 15 лет принимают участие в 3-м Фестивале спортивной борьбы в Минске
16 апреля 2024 20:28

Юные атлеты от 12 до 15 лет принимают участие в 3-м Фестивале спортивной борьбы в Минске

В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр – 2024
16 апреля 2024 14:51

В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр – 2024

Нападающий дзержинского «Арсенала» Радиковский стал лучшим игроком в 4-м туре ЧБ по футболу
16 апреля 2024 14:46

Нападающий дзержинского «Арсенала» Радиковский стал лучшим игроком в 4-м туре ЧБ по футболу

Белорусский хоккеист Ян Шостак был признан первой звездой в матче плей-офф USHL
16 апреля 2024 14:45

Белорусский хоккеист Ян Шостак был признан первой звездой в матче плей-офф USHL