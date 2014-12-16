Алексей Калюжный: Наслаждаемся этим моментом, что хорошая серия у нас из шести побед

Громкой. Сенсационной. И с обновлением собственного рекорда. Именно такой была неделя для минского «Динамо». Команда Любомира Поковича, вернувшись с двухматчевого выезда, в котором разжилась шестью очками, решила, что на достигнутом останавливаться как-то не комильфо. Решили и сделали.

На первое «зубры» преподнесли своим болельщикам «сухую» победу над «Салават Юлаевом» в понедельник – 4:0.

Александр Матерухин, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Старались ничего сверхъестественного не делать, допускать меньше ошибок в обороне, где-то на контратаках или в большинстве забивать то, что должны забивать. Удачно получилось. Мы сегодня были сильнее, настроились лучше, чем они.

На второе было подано, пожалуй, самое горячее блюдо – поединок с лидером Востока – омским «Авангардом». Голодные до викторий динамовцы практически без проблем справились с, казалось бы, грозным оппонентом – 6:2.

Некогда лидер «ястребов», а ныне капитан «зубров» не мог не отпраздновать эту викторию с полной «Минск-Ареной», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

А на десерт «Динамо» достался «Барыс» с Андреем Назаровым у руля. Немного спотыкаясь, но минчане с гостями справились – 5:2. Вишенкой на торте этого матча стал дубль Джонатана Чичу, а сама виктория – шестой кряду, чего до этого с «Динамо» не случалось. Так держать.

Алексей Калюжный, капитан ХК «Динамо-Минск»:

Играя против «Авангарда», Уфы, в сегодняшнем матчем, чувствовалось, что в команде есть запас, команда по ходу матча способна прибавлять. Наслаждаемся этим моментом, что хорошая серия у нас из шести побед. Все в хорошем настроении, кто цел, поедет в сборную. Поэтому важно было закончить сегодня на такой ноте.