ХК «Динамо-Минск» одержал шестую подряд победу, обыграв дома казахстанский «Барыс» – 5:2

Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает штамповать победы в регулярном чемпионате КХЛ. Шестая кряду виктория (это рекорд для белорусского клуба) была добыта в последней игре перед международным перерывом.

На домашнем льду «зубры» под руководством Любомира Поковича расправились с хоккеистами казахстанского «Барыса». Хозяева дважды забросили в первом периоде (отличились Чичу и Лингле), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Барыса» по разу забросили в следующих двадцатиминутках, и, казалось, выровняли игру. Но тут свое слово сказали легионеры Динамо. Сперва Эллисон вывел минский клуб вперед. Затем второй раз отличился Чичу. А подвел итог капитан клуба и сборной Беларуси Калюжный. 5:2 – убедительная победа «Динамо».

Алексей Калюжный, капитан ХК «Динамо-Минск»:

Хорошая серия у нас из шести побед. Сейчас перерыв. Все в хорошем настроении, кто цел, поедет в сборную. Поэтому важно было сегодня закончить на такой ноте.