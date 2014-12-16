Канадец Дэйв Льюис стал новым главным тренером сборной Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. 15 декабря в здании Национального олимпийского комитета был представлен новый главный тренер сборной Беларуси по хоккею. Им стал канадский специалист Дэйв Льюис. Соглашение рассчитано до 2018 года, а первая часть контракта – до конца текущего сезона, то есть до 31 мая следующего года.

Игорь Рачковский, председатель ФХРБ:

Дэйв откровенно попросил себя показать. Он готов работать дальше, не планирует подписывать контракты с другими клубами. Он сказал это вчера в ходе беседы откровенно. Просто он хочет как профессионал показать свою работу, чтобы потом мы приняли решение о дальнейшем сотрудничестве.

В качестве хоккеиста Дэйв Льюис за 16 сезонов в НХЛ отыграл более тысячи матчей. В должности ассистента тренера трижды выигрывал кубок Стэнли в Детройте.

А вот опыт самостоятельной работы невелик: три сезона в НХЛ во главе «Детройта» и «Бостона». Беларусь уже знакома Льюису – он был ассистентом Глена Хэнлона на чемпионате мира 2009 года, а также помогал Михаилу Захарову на Олимпийских играх в Ванкувере.

По словам самого канадца, в первую очередь он намерен исправить слабую игру в большинстве, а также уделить внимание молодым спортсменам. Для этого нужно будет лучше познакомиться с внутренней кухней белорусского хоккея.

Льюис уже определился с составом помощников, но отметил, что до чемпионата мира в нем могут произойти изменения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дэйв Льюис, главный тренер национальной сборной Беларуси по хоккею:

Сначала я хочу немного поэкспериментировать, хочу попробовать несколько новых схем, и как игроки будут смотреться в этих схемах. Также мне надо лучше узнать белорусских хоккеистов, почувствовать их и ближе познакомиться с ними.