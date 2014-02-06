Алексей Гришин, фристайлист: Приятно, что я буду знаменосцем. Это большая честь и гордость за всю страну

Новости Беларуси. В столицу Олимпийских игр продолжают прибывать лучшие спортсмены планеты. И 6 февраля из Минска в Сочи отправился наш знаменосец, единственный олимпийский чемпион Беларуси в зимних видах спорта Алексей Гришин. Вместе с ним на главные старты четырехлетия вылетел Максим Сергеев (представитель шорт-трека), его тренер, а также члены официальной делегации и журналисты.

Пятые Олимпийские игры в карьере. Две награды: «золото» Ванкувера и «бронза» Солт-Лейк-Сити. На редкость богатый олимпийский опыт. Но на церемонию открытия – впервые в жизни. Алексей Гришин 6 февраля первым из белорусских фристайлистов улетел в Сочи. Медали лыжные акробаты разыграют лишь 17 февраля, но 7 февраля Алексею нести флаг белорусской сборной.

Алексей Гришин, член Олимпийской сборной Беларуси по фристайлу, чемпион Олимпийских игр в Ванкувере:

Очень интересно. Церемония будет грандиозная. Тем более, что я там не был ни разу на открытии. А еще больше всего приятно то, что я буду знаменосцем. Для меня это большая честь и гордость за всю страну.

Наш предыдущий знаменосец – Максим Мирный – из Лондона вернулся олимпийским чемпионом. Других задач у Алексея Гришина и быть не может. Бороться едет за второе «золото». Несмотря на конкуренцию. К сражению в Сочи готов канадец Трэвис Герритс, китайцы Лю Чжуцин и Ци Гуанпу – они в пятерке лидеров зачета Кубка мира. Наши надежды Дмитрий Дащинский и Антон Кушнир тоже намерены поддержать традицию – уже четыре Олимпиады подряд белорусские фристайлисты приезжают с медалями.

Кто-то едет продолжать, а кто-то – устанавливать традиции. Максим Сергеев – дебютант. Первым в суверенной истории представит Беларусь в мужском шорт-треке.

Максим Сергеев, член Олимпийской сборной Беларуси по шорт-треку:

Задача – попасть в первые 20, 30 человек. То есть в этом диапазоне. А как там будет, никто не знает – это Олимпиада. Эти соревнования, наверное, ни с какими не сравнятся.

О фаворитах в этом виде спорить не приходится. Самый титулованный спортсмен в истории мирового шорт-трека, трехкратный олимпийский чемпион южнокореец Ан Хен Су сменил гражданство. Теперь он – Виктор Ан и главная надежда российской команды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Сергеева, личный тренер Максима Сергеева:

На Олимпиаде, как говорят, слабых нет. Там все сильные. Поэтому основную роль будет играть совладание со своими эмоциями, психологический настрой.

Мысли очень разные, потому что мы первый раз на Олимпийских играх и саму атмосферу не знаем, волнуемся. Я думаю, это волнение в себе несет положительные эмоции.

Пока последние журналисты, спортсмены и члены делегации добираются до Сочи, на олимпийских объектах уже проходят первые баталии. 6 февраля стартовали квалификации в трех видах: одна из дисциплин сноуборда, фристайла и фигурного катания. Белорусские же спортсмены заняты приготовлениями к старту. Биатлонисты, например, провели контрольные тренировки на трассе комплекса «Лаура». Чувствуют себя отлично, довольны и условиями, и питанием. Готовит им, кстати, белорусский повар. Так что настроение самое что ни на есть боевое.

Вадим Сашурин, трехкратный чемпион мира по биатлону:

Девчонки, я считаю, как никогда в суперсостоянии находятся. Поэтому дай Бог им везения какого-то. Они готовились за границей, на лучших базах, с лучшими специалистами, выписанными из-за рубежа. Что касается медицины, обеспечения, то все на высшем уровне.

6 февраля в Сочи, в центре Олимпийского парка, открылась резиденция Деда Мороза. Здесь будет своеобразный культурный центр Игр. Так что до старта главных соревнований гостям Сочи есть чем заняться.