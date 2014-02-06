Курьёзы на Олимпиаде-2014 в Сочи

Новости России. Зимняя Олимпиада в Сочи признана самой дорогой за всю историю зимних Игр. Она в 9 раз «дороже», чем соревнования в Ванкувере, и в 22 раза, нежели в Турине. А судя по огромному количеству тролль-твиттов и постов людей, находящихся в предолимпийское время в Сочи, зимняя Олимпиада-2014 и в курьезах никому не уступит.

Битва за медали еще не началась, а «Жаркие. Зимние. Твои» уже удивляют «зрелищностью»! «На долгую память» спортсменам, болельщикам и журналистам (особенно иностранным) точно будет что сохранить.

Чего стоят ныне прославленные сочинские туалеты на любой вкус? Так, корреспондент BBC Стив Розенберг опубликовал фотографию кабинки мужского туалета, где расположены сразу два унитаза. Спортсмены не одной команды поспешили сфотографироваться в чудо-санузле. А уборная одного из ресторанов горнолыжной зоны оформлена в стиле а-ля «отдых на свежем воздухе в горах»: на стенах - горные зимние пейзажи, на полу - нарисованные лыжи.

Отели удивляют спортсменов чуть ли не на каждом шагу - обнаружена розетка под подушкой и батарея под потолком … Так и хочется процитировать Федора Тютчева: «Умом Россию не понять...».

Собственно, не понять порой и того, что россияне написали по-английски. Стебут иностранные журналисты перевод объявлений, информационных табличек и меню ресторанов. Например, фото объявления у места, где насыпают искусственный снег. Авторы плаката призывают беречь «наше сокровище – олимпийский снег».

Пострадали и названия улиц. В преддверии Олимпиады в Сочи их перевели на английский язык так, что, например, улица «Ружейная» трансформировалась в «Street Shotgun», а улица «Возрождения» превратилась в «Revival Street». Особенно переводчики постарались над улицей «Голубые Дали», ставшей «Blue Dali Street».

В сети также смеются над «суровым» сочинским маслом (фото выложила российская биатлонистка Екатерина Глазырина)…

К слову, без курьезных моментов не обходится ни одно зрелищное мероприятие. Вспомним забавные случаи на Олимпиаде в Пекине. Гребля, борьба и тяжелая атлетика – все в одном видео. Смотрим!