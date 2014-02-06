Данилочкин Юрий

Вид спорта: горнолыжный спорт

Дата рождения: 22 февраля 1991 года

Баллы FIS: скоростной спуск – 184-ое место, слалом – 1485-ое место, слалом-гигант – 1232-ое место, супергигант – 434-ое место, суперкомбинация – 274-ое место

2013/2014

Универсиада: скоростной спуск – седьмое место, супергигант – 18-ое место, слалом-гигант – 44-ое место

2012/2013

Чемпионат мира: слалом – 38-ое место, слалом-гигант – 43-е место, суперкомбинация – 19-ое место, супергигант – 53-е место

Лучший результат на этапах Кубка мира: скоростной спуск – 41-ое место

Лучший результат на этапах Кубка Европы: слалом-гигант – 23-е место

2011/2012

Лучший результат на этапах Кубка мира: суперкомбинация – 25-ое место

2010/2011

Чемпионат мира: слалом-гигант – 51-ое место, суперкомбинация – 20-ое место, скоростной спуск – 40-ое место, супергигант – 34-ое место

Чемпионат мира среди юниоров: скоростной спуск – 49-ое место

2009/2010

Чемпионат мира среди юниоров: комбинация – 13-ое место, скоростной спуск – 30-ое место, слалом – 39-ое место, супергигант – 65-ое место, слалом-гигант – 57-ое место

Лучший результат на этапах Кубка Европы: суперкомбинация – 50-ое место

2008/2009

Чемпионат мира среди юниоров: комбинация – 13-ое место, слалом – 42-ое место, слалом-гигант – 41-ое место, скоростной спуск – 38-ое место

Лучший результат на этапах Кубка Европы: суперкомбинация, скоростной спуск – 50-ое место

2007/2008

Чемпионат мира среди юниоров: комбинация – 15-ое место, слалом-гигант – 43-е место, супергигант – 37-ое место, слалом – 38-ое место, скоростной спуск – 49-ое место

2006/2007

Европейский юношеский олимпийский фестиваль: слалом-гигант – 19-ое место, слалом – 42-ое место

Международное рейтинговое спортивное агентство прочит белорусам 5 медалей. Такая же цифра звучала и из уст чиновников разного ранга. От кого белорусам ждать медалей? Смотрите видео.