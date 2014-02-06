Данилочкин Юрий

Вид спорта: горнолыжный спорт
Дата рождения: 22 февраля 1991 года
Баллы FIS: скоростной спуск – 184-ое место, слалом – 1485-ое место, слалом-гигант – 1232-ое место, супергигант – 434-ое место, суперкомбинация – 274-ое место
2013/2014
Универсиада: скоростной спуск – седьмое место, супергигант – 18-ое место, слалом-гигант – 44-ое место
2012/2013
Чемпионат мира: слалом – 38-ое место, слалом-гигант – 43-е место, суперкомбинация – 19-ое место, супергигант – 53-е место
Лучший результат на этапах Кубка мира: скоростной спуск – 41-ое место
Лучший результат на этапах Кубка Европы: слалом-гигант – 23-е место
2011/2012
Лучший результат на этапах Кубка мира: суперкомбинация – 25-ое место
2010/2011
Чемпионат мира: слалом-гигант – 51-ое место, суперкомбинация – 20-ое место, скоростной спуск – 40-ое место, супергигант – 34-ое место
Чемпионат мира среди юниоров: скоростной спуск – 49-ое место
2009/2010
Чемпионат мира среди юниоров: комбинация – 13-ое место, скоростной спуск – 30-ое место, слалом – 39-ое место, супергигант – 65-ое место, слалом-гигант – 57-ое место
Лучший результат на этапах Кубка Европы: суперкомбинация – 50-ое место
2008/2009
Чемпионат мира среди юниоров: комбинация – 13-ое место, слалом – 42-ое место, слалом-гигант – 41-ое место, скоростной спуск – 38-ое место
Лучший результат на этапах Кубка Европы: суперкомбинация, скоростной спуск – 50-ое место
2007/2008
Чемпионат мира среди юниоров: комбинация – 15-ое место, слалом-гигант – 43-е место, супергигант – 37-ое место, слалом – 38-ое место, скоростной спуск – 49-ое место
2006/2007
Европейский юношеский олимпийский фестиваль: слалом-гигант – 19-ое место, слалом – 42-ое место
Международное рейтинговое спортивное агентство прочит белорусам 5 медалей. Такая же цифра звучала и из уст чиновников разного ранга. От кого белорусам ждать медалей? Смотрите видео.