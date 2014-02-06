Лядов Юрий

Вид спорта: биатлон

Дата рождения: 3 декабря 1987 года

Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров в эстафете

2012/2013

Чемпионат мира: индивидуальная гонка – 71-ое место

2011/2012

Чемпионат мира: спринт – 79-ое место

Лучший результат на этапах Кубка мира за карьеру: 30-ое местов спринте

Общий зачет Кубка мира: 86-ое место

Показатели стрельбы: средний – 79%, лежа – 78%, стоя – 80%

2006/2007

Чемпионат мира среди юниоров: спринт – 73-е место, эстафета – девятое место

2005/2006

Чемпионат мира среди юниоров: индивидуальная гонка – 13-ое место, спринт – 31-ое место, гонка преследования – 37-ое место, эстафета – третье место

2004/2005

Чемпионат мира среди юниоров: индивидуальная гонка – 52-ое место

Международное рейтинговое спортивное агентство прочит белорусам 5 медалей в Сочи. Такая же цифра звучала и из уст чиновников разного ранга. От каких видов спорта белорусов ждать наград? Смотрите видео.