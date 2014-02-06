Лядов Юрий

Вид спорта: биатлон
Дата рождения: 3 декабря 1987 года
Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров в эстафете
2012/2013
Чемпионат мира: индивидуальная гонка – 71-ое место
2011/2012
Чемпионат мира: спринт – 79-ое место
Лучший результат на этапах Кубка мира за карьеру: 30-ое местов спринте
Общий зачет Кубка мира: 86-ое место
Показатели стрельбы: средний – 79%, лежа – 78%, стоя – 80%
2006/2007
Чемпионат мира среди юниоров: спринт – 73-е место, эстафета – девятое место
2005/2006
Чемпионат мира среди юниоров: индивидуальная гонка – 13-ое место, спринт – 31-ое место, гонка преследования – 37-ое место, эстафета – третье место
2004/2005
Чемпионат мира среди юниоров: индивидуальная гонка – 52-ое место
Международное рейтинговое спортивное агентство прочит белорусам 5 медалей в Сочи. Такая же цифра звучала и из уст чиновников разного ранга. От каких видов спорта белорусов ждать наград? Смотрите видео.