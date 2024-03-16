Алексей Богданов посетил ЧБ по каратэ: здесь идёт борьба за место на чемпионат Европы

В Республиканском государственном училище олимпийского резерва сегодня, 16 марта, прошел чемпионат Беларуси по каратэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Республиканском государственном училище олимпийского резерва сегодня, 16 марта, прошел чемпионат Беларуси по каратэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Престижный старт собрал более 170 атлетов со всех уголков страны. В субботу, 16 марта, помимо решающих поединков, состоялась церемония открытия. На ней также чествовали наших юных спортсменов и их тренеров, которые ранее успешно выступили на прошедшем первенстве Европы в Тбилиси. Напомним, в белорусской копилке две бронзы. Нынешний чемпионат страны важен для взрослых атлетов. Ведь они борются за право выступить на предстоящих международных турнирах.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, председатель Белорусской федерации каратэ:
У нас впереди чемпионат Европы среди взрослых спортсменов. И здесь мы как финальный этап перед этим мировым форумом определяем лучших спортсменов, поэтому конкуренция очень высокая, борьба идет напряженная за возможность представлять нашу Родину на чемпионате Европы в этом году.
Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Чемпионат Республики Беларусь – само по себе уже одно из таких примечательных соревнований. Самых главных в судьбе каждого спортсмена. Это все-таки титул, и это очень важно. Каратэ – это очень популярный вид спорта в нашей стране. Количество людей, которое пришло, – только маленькая часть, которое могло бы вместить это прекрасное учреждение.