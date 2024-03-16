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Национальная сборная Беларуси по гандболу одолела команду России в товарищеском поединке

16 марта 2024 13:57
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Гандболисты национальной сборной Беларуси провели второй из трех выездных товарищеских поединков с командой России. Встреча прошла в Москве. Хозяева со старта завладели инициативой и вырвались вперед, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Национальная сборная Беларуси по гандболу одолела команду России в товарищеском поединке-1

После первой половины матча соперники имели преимущество в 5 мячей. Однако подопечным Юрия Шевцова удалось переломить ход дуэли и в итоге отпраздновать победу со счетом 28:27. Таким образом, наши парни взяли реванш за поражение в первом противостоянии. Лучшими игроками в командах признаны Артем Королек и Сергей Косоротов.

Заключительный матч ответной Суперсерии пройдет в воскресенье, 17 марта, в Чехове. Начало в 14:15.

# Гандбол

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