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Алексей Алфёров вышел в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу

22 апреля 2024 11:14
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Алексей Алферов вышел в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу. Престижный старт проходит в Белграде. Он собрал 337 атлетов из 34 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Алфёров вышел в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу-1

В поединке 1/8 финала в весовой категории до 86 килограммов он был сильнее представителя Испании. Битва за полуфинал турнира нашему спортсмену предстоит 24 апреля. В соперниках Дионисиос Психогиос из Греции. В этот же день бой за 1/2 против болгарина Радослава Росенова проведет еще один белорус Артур Туниев в весе до 60 килограммов. Наш боксер ранее отправил в нокаут хорвата Матея Зебича. Сегодня на турнире борьбу начали девушки.

# Спортивные соревнования # Алексей Алферов # Артур Туниев

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