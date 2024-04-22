Алексей Алфёров вышел в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу

В поединке 1/8 финала в весовой категории до 86 килограммов он был сильнее представителя Испании. Битва за полуфинал турнира нашему спортсмену предстоит 24 апреля. В соперниках Дионисиос Психогиос из Греции. В этот же день бой за 1/2 против болгарина Радослава Росенова проведет еще один белорус Артур Туниев в весе до 60 килограммов. Наш боксер ранее отправил в нокаут хорвата Матея Зебича. Сегодня на турнире борьбу начали девушки.