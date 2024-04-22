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Завершился 5-й раунд ЧБ по футболу

22 апреля 2024 11:13
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Продолжает набирать обороты чемпионат страны по футболу. Накануне завершился 5-й раунд турнира. В воскресенье, 21 апреля, в программе значились три поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Завершился 5-й раунд ЧБ по футболу-1

Минское «Динамо» и жодинское «Торпедо» не выявили победителя встречи. Матч оказался безголевым, несмотря на множество перспективных моментов. В еще одной дуэли «Неман» впервые в сезоне потерпел поражение, уступив «Витебску». Мозырская «Славия» впервые в нынешнем сезоне потеряла очки, сыграв вничью с брестским «Динамо».

# Футбол Беларуси

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