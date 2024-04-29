Белорусские каратисты завоевали 131 медаль на Кубке Дружбы

Определились победители и призеры международного турнира по карате Кубок Дружбы, который проходил на «Чижовка-Арене». В соревнованиях принимали участие около тысячи юных спортсменов в пяти возрастных категориях от 9 до 17 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».