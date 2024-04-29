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Белорусские каратисты завоевали 131 медаль на Кубке Дружбы

29 апреля 2024 10:43
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Определились победители и призеры международного турнира по карате Кубок Дружбы, который проходил на «Чижовка-Арене». В соревнованиях принимали участие около тысячи юных спортсменов в пяти возрастных категориях от 9 до 17 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские каратисты завоевали 131 медаль на Кубке Дружбы-1

В итоге белорусские каратисты завоевали 131 награду – 23 золотые, 35 серебряных и 73 бронзовые. Первое место в командном зачете заняла сборная Санкт-Петербурга. Из белорусских дружин самой медалеемкой стала команда управления спорта и туризма Минска – на их счету 9 золотых наград.

# Единоборства

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